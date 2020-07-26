代替外婆回馬祖 青年用手作市集推廣家鄉

馬祖的西莒島市集活動「回外婆家」開市，青年利用母語帆布袋與海廢募款，透過母語與海洋環境教育推展理念，以軟實力向外推廣家鄉。

為了代替外婆回到故鄉西莒，遷台第三代的馬祖人劉亦，從經營臉書粉絲專頁「劉金姊姊的馬祖話教室」出發，向外界推廣馬祖閩東語，並與台灣、馬祖青年舉辦田沃市集，回到外婆的故鄉進行社區交流。

劉亦表示，因為外婆說的語言才知道自己的處境特別，如果不是戰爭的歷史因素，母親不會遷台並生下自己，因此西莒代表他生命的起源，也將他連結到宏觀的歷史。由於不能帶年邁的外婆回家，所以「代替」外婆回家，感謝外婆給予自己文化生命，找到和家鄉的連結，要透過行動力把田沃村推廣出去。

籌辦人之一的董逸馨去年透過志工自理交通食宿，今年希望募資辦理社區市集，可以讓離島社區更有自信，不必透過硬體建設，而是軟性的文化性吸引大家來玩，同時自由展現年輕人的創意與關心離島海洋垃圾議題。

設計「全世界來學馬祖話」絹印帆布袋的設計師林姿吟，利用方言展現馬祖話的精髓與創意。林姿吟受訪表示，藉由設計變成循環活水的募款商品，並以母語能產生世代共鳴來設計帆布袋，也是將曾不敢承認自己馬祖人身分的自卑，轉變成身為馬祖人的自豪認同。

「回外婆家」昨天至今在田沃村開市，不僅在物資、交通不便的聚落展現創意與能量，也從中傳遞對馬祖的關懷與長輩的孝心，強化自己的馬祖認同與在地連結。