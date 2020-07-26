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澎湖半年節登場 馬公城隍廟開天門補好運

中央社 / 澎湖縣26日電

今天是農曆6月6日，傳統俗稱「半年節」，澎湖馬公城隍廟舉辦「開天門，補好運」活動，家家戶戶從白天到晚上都會前往祈願消災解厄、下半年好運不斷、喜事連連。

澎湖縣文化局長王國裕表示，今年是澎湖文化旅遊年，今天適逢農曆6月6日，俗稱「半年節」，文化局為延續及推廣這項在地的傳統習俗，結合馬公城隍廟舉辦「開天門，補好運」活動，讓海島子民了解補運的典故及意義，以延續這地方特有的傳統習俗。

王國裕指出，「半年節」依循古禮，人們都在甜米糕或紅蛋，現在也有使用荔枝等，圍成圓形，外圍上補運錢，與天公金、小壽金等供奉於供桌上，向城隍爺祈求平安；完成祈福後，將紅蛋或荔枝等剝殼，代表拔除厄運，將紅蛋等供品帶回來，最重要的是在回家路上，都不可說話，以免好運跑掉。

馬公城隍廟補運民俗祭典活動，今天還安排「補運小學堂」等活動，讓民眾了解馬公城隍廟的歷史與補運典故，同時現場也開放民眾體驗，補運將一直進行至午夜。

城隍廟 馬公 澎湖

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