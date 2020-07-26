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為活絡日式歷史建築文化園區 潮州再辦「大潮祭」活動

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「潮州火車站建站百年紀念版一卡通」於潮州日式歷史建築文化園區兌換，目前已有7千多人進行兌換。記者陳弘逸／攝影
「潮州火車站建站百年紀念版一卡通」於潮州日式歷史建築文化園區兌換，目前已有7千多人進行兌換。記者陳弘逸／攝影

潮州鎮公所將於7月30日在潮州日式歷史建築文化園區舉辦「大潮祭」系列活動，該活動即日起開放報名，活動分為故事繪本創作坊、裝置藝術創作工坊以及木質文創工作坊。這三項研習活動，將聘請地方知名技術講師帶領參加者體驗創意課程。

屏東縣潮州日式歷史建築文化園區，經過整建後於2018年開放，隨即吸引數萬人次入園參觀，甚至成為網美拍照景點，為延續人潮與活絡社區參與，潮州鎮公所去年首辦「大潮祭」活動，引起民眾廣大回響。

今年6月潮州鎮公所與台灣好基金會於潮州日式歷史建築文化園區，邀集10名在地潮青以10種潮州價值的產業舉辦「潮人展」，更搭配鎮公所推出的「潮州火車站建站百年紀念版一卡通」滿千即可免費兌換的活動，已經替潮州鎮內創下近7百多萬的消費金額，且一卡通仍持續在兌換中。

為活絡社區與潮州日式歷史建築文化園區的運作，潮州鎮公所將於今年7月28日在潮州日式歷史建築文化園區舉辦再度「大潮祭」系列活動。分別開設故事繪本創作坊、裝置藝術創作工坊以及木質文創工作坊，這三項研習活動，將聘請地方知名技術講師帶領參加者體驗創意課程。

「大潮祭」即日起開始報名，且開放全國大專校院及高中職師生、屏東縣國民中小學師生（限國小生高年級）、社區民眾、潮州志工報名參加，每場次名額30人，錄取名單將於7月28日（週二）公布活動網站及E-mail通知。

此外，潮州鎮公所預告，接下來，將會在園區舉辦「潮州驛站百年特展」，將是今年歡度潮州車站百年的重頭戲，以潮州設站歷史為起點，讓民眾認識鐵道文化，也藉此回顧百年來潮州地方發展與民生百態。

即日起開始「大潮祭」報名，每場次名額30人，錄取名單將於7月28日（週二）公布活動網站及E-mail通知。圖／潮州鎮公所提供
即日起開始「大潮祭」報名，每場次名額30人，錄取名單將於7月28日（週二）公布活動網站及E-mail通知。圖／潮州鎮公所提供
「潮州火車站建站百年紀念版一卡通」於潮州日式歷史建築文化園區兌換，目前已有7千多人進行兌換。記者陳弘逸／攝影
「潮州火車站建站百年紀念版一卡通」於潮州日式歷史建築文化園區兌換，目前已有7千多人進行兌換。記者陳弘逸／攝影

歷史建築 一卡通 屏東縣

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