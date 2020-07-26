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岡山眷村創意市集眷戀好時光 《我村》記錄欣欣市場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾參加《眷戀好時光》我村市集，一邊玩、一邊回味舊時光。。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供
民眾參加《眷戀好時光》我村市集，一邊玩、一邊回味舊時光。。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供

高雄市岡山眷村文化協會以全國唯一的圓形眷村市場「岡山欣欣市場」為主題，編撰眷村文化刊物《我村》第三期，今天在岡山區樂群路3號前廣場舉辦發刊會，並與在地青年團體「ㄍㄤㄍㄤ好 野餐趣」合辦「眷戀好時光」我村市集，透過轉譯眷村文化，連結眷村與市集活力，民眾一邊玩、一邊回味舊時光。

《我村》第三期特約作者古雯，與民眾分享在欣欣市場採訪時的所見所聞，及記述這些故事的心路歷程。岡山三寶之一的豆瓣醬老品牌明德豆瓣醬總經理劉宇邦，娓娓道來「空軍士官劉明德」成就豆瓣醬王國的傳奇故事，還公開劉明德爺爺的豆瓣醬配方，帶領民眾親手創造屬於自己的豆瓣醬。

高雄市岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，協會長期關注岡山和全國眷村文化保存與再生，並以田野調查、口述訪談眷村文史進行編撰，2018年以岡山樂群村為特輯，發行第一本全國性眷村文化刊物《我村》創刊號，去年第二期是與全國眷村文化保存聯盟合作發行，融合由南至北各大眷村議題，今年則以岡山欣欣市場為特輯發行第三期。

岡山區欣欣市場從1940年代起由攤商聚集而成，獨一無二以木桁架所搭設的圓形眷村市場，營運近80年蘊藏了無數特色美食與生命故事，是許多民眾難忘的美好記憶。去年因87期市政規畫，原市場圓形建築必須拆除，欣欣市場也遷移至國軒路與介壽南路。

高雄市岡山眷村文化協會總幹事莊盛晃表示，眷村文化是台灣大量移民所形成的獨特文化，從語言不通到族群共融這期間有許多故事，而欣欣市場正是族群文化融合發生的現場。為紀念與紀錄這獨特的眷村歷史場域，協會決定《我村》第三期為欣欣市場製作特輯，將原欣欣市場內的建築、光景、美食、人物，以圖文記錄下來。

協會為推廣眷村文化，廣邀各式優質商家一起來擺攤，透過創意將眷村文化轉譯成當日限定的眷村味商品。攤商「停‧好食」推出眷村味麻醬涼麵，「孫叔叔的山東餅」的牛肉餡餅及豬肉餡餅，「松鼠與魚」的豆瓣醬瑪德蓮，「明德老醬鋪」的獨門豆瓣醬料理，黃埔新村以住代護新眷戶「SOHO工房眷村文創」的三軍主題毛巾，老童玩彈珠，眷村窗花手工饅頭等。還有欣欣市場美食，巷子深四川麵館的辣椒肉絲、馮家市場麵的小籠包、楊家炒米粉、欣欣鴨肉羹、郭家滷味等，都是記憶中的美好滋味。

高雄市岡山眷村文化協會發表眷村文化刊物《我村》第三期，以全國唯一的圓形眷村市場「岡山欣欣市場」為主題。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供
高雄市岡山眷村文化協會發表眷村文化刊物《我村》第三期，以全國唯一的圓形眷村市場「岡山欣欣市場」為主題。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供
高雄市岡山眷村文化協會發表眷村文化刊物《我村》第三期，以全國唯一的圓形眷村市場「岡山欣欣市場」為主題。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供
高雄市岡山眷村文化協會發表眷村文化刊物《我村》第三期，以全國唯一的圓形眷村市場「岡山欣欣市場」為主題。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供
民眾參加《眷戀好時光》我村市集DIY活動。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供
民眾參加《眷戀好時光》我村市集DIY活動。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供
民眾參加《眷戀好時光》我村市集，一邊玩、一邊回味舊時光。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供
民眾參加《眷戀好時光》我村市集，一邊玩、一邊回味舊時光。圖／高雄市岡山眷村文化協會提供

眷村 岡山

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