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佳冬青農靠秋葵脆片 突破百萬貸款重圍

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
佳冬青農陳進寶（43歲）歷經數次失敗，為了負擔家計與還款，一年四季都在田裡打拚。記者陳弘逸／攝影
佳冬青農陳進寶（43歲）歷經數次失敗，為了負擔家計與還款，一年四季都在田裡打拚。記者陳弘逸／攝影

佳冬青農陳進寶（43歲）原本立志成為牧師，因母親年紀漸長無法單獨負擔繁重的農務工作，於是放棄繼續攻讀碩士，於2014年返鄉務農。陳進寶起初務農並不順利，在親友的建議下，他改種秋葵，並將秋葵脫水作成脆片，不僅提高作物單價，還透過擺攤與網路行銷，成功擺脫家中困境，同時也是屏東少數製作秋葵餅乾的青農。

陳進寶多年前立志成為牧師，因母親年紀漸長無法單獨負擔繁重的農務工作，成為家中唯一經濟支柱，於是陳放棄繼續攻讀碩士，於2014年返鄉務農。

陳進寶接手農地時，由於離家多年，對農事生疏，因此，初期並不順利，再加上資金匱乏，無法負擔務農所需的成本，進而透過貸款來周轉，豈料，兩度遭遇颱風，導致收成欠佳，不僅如此，還面臨上百萬的還款困境。

在好友建議之下，陳進寶改種不怕熱、不怕淹水的秋葵，此外，為了加速還款，於是上網路找尋提高作物單價的方式，並決定將秋葵製作成脆片販售。

起初，秋葵製脆片並未獲得太大回響，因此，陳進寶透過親友、擺攤與網路行銷的方式，逐漸打開知名度，將原本一台斤賣60元左右的秋葵，透過加工，變成80公克可賣100元的秋葵脆片。

陳進寶指出，新鮮的秋葵，收成後的新鮮度只能維持2到3天，變成秋葵餅乾不僅能延長收成壽命，更能提高作物單價。

陳進寶表示，製作秋葵餅乾並不容易，必須維持特定溫度冷藏，且在10天內就必須累積到1千公斤到工廠加工，倘若超過時間，秋葵可能會凍傷或失去新鮮度，因此，每次收成都像在跟時間賽跑。

陳進寶還說，為了保持秋葵八成的營養，因此，請加工廠利用低溫真空乾燥的方式製作，此外，秋葵也採低農藥的方式種植，讓食用者安心。

歷經數次失敗，陳進寶一年四季都在田裡打拚，他在夏天種秋葵，冬天種橙蜜番茄，其餘時間則幫忙家中檳榔田，以此降低天災的風險，也減輕還款負擔。

陳進寶說，農夫是看天吃飯，很容易因氣候不同，就造成收入中斷，當遇到不可抗災害時，就必須想辦法解決，且樂觀面對。

為了保持秋葵八成的營養，因此，佳冬青農陳進寶請加工廠利用低溫真空乾燥的方式來製作秋葵脆片。記者陳弘逸／攝影
為了保持秋葵八成的營養，因此，佳冬青農陳進寶請加工廠利用低溫真空乾燥的方式來製作秋葵脆片。記者陳弘逸／攝影
佳冬青農陳進寶（43歲）單獨負擔家中農務，在夏天種秋葵，冬天種橙蜜番茄，更透過製造秋葵脆片來提高作物產值。記者陳弘逸／攝影
佳冬青農陳進寶（43歲）單獨負擔家中農務，在夏天種秋葵，冬天種橙蜜番茄，更透過製造秋葵脆片來提高作物產值。記者陳弘逸／攝影

青農 屏東

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