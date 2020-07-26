青年從政甘苦談 落選人廖國富大談崁頂鄉選戰

崁頂鄉長補選候選人廖國富（31歲）23日受邀至屏東市職人町「三線路地方工作坊」參加「2020後屏東青年談夢沙龍講座」。座談會中，廖國富談起鄉長補選的選戰經歷，以及青年從政辛苦的一面，他還說，未來會持續在地方深耕，且在2022年的鄉長選舉將不會缺席。

原本對政治冷感的廖國富，有鑑於自身在崁頂的成長經驗，深感崁頂鄉環境對居民並不友善，因此，改變現況成為投入補選的初衷，再加上台北市長柯文哲的名言，「政治，是落實在人民生活的每一天」，令他對政治改觀，進而萌生從政的念頭。

直到今年，廖國富為了就近陪伴父母，辭去台北的工作，因緣際會下與民眾黨接觸，輾轉得知崁頂鄉長補選的消息，隨之與民眾黨結盟投入補選。

廖國富表示，他樂意與各黨派結盟，但目前的規畫中，並無入黨的打算。至於為何選擇與民眾黨結盟投入選戰，廖坦言，當初會選擇與民眾黨的原因，主要是因新興黨派較不受地方派系影響。

投入選戰初期，並不被鄉民看好，也被外界認為是民眾黨的棋子、靠補選打知名度等批評，一度讓廖國富競選團隊陷入低迷，但為了展現決心，廖帶著團隊在崁頂鄉掃街拜票，每周4次的垃圾車路線，逐漸讓民眾對他改觀。

廖國富說，走垃圾車路線掃街拜票時，一開始可以感受清潔員與民眾，對我們的行為不以為意，直到經過數十天的堅持，不僅是民眾對我們態度改觀，就連垃圾車與清潔隊員都放慢腳步，把原本2個多小時的路程，延長到3個小時。