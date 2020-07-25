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社團春秋／衡山行善團 弱勢者的及時雨

聯合報 / 記者王昭月／高雄報導
無聲的行善 衡山行善團7年來替無數弱勢家庭修繕房屋，讓他們有安穩的遮風避雨住所。圖／衡山基金會提供
無聲的行善 衡山行善團7年來替無數弱勢家庭修繕房屋，讓他們有安穩的遮風避雨住所。圖／衡山基金會提供

「衡山基金會」行善團近6年來深入山野偏鄉，默默為弱勢家庭修繕破陋蝸居，這支無聲的團隊結合各地水電、土木專業好手，四處行善，幾年來全台已拓展到40多團。志工們來自四面八方，當中不乏企業老闆，放下身段、出錢出力，為社會注入濟弱扶傾的正向能量，讓貧苦家庭得以遮風蔽雨。

衡山基金會已故創始人許衡山有感於現代人身心靈容易失衡，引發社會問題，規畫籌建「衡山之家」，希望協助精神障礙者回歸生活常軌，但他到過世前都沒能完成心願。後來劉坤炳繼承他的遺志，2010年創辦衡山基金會推動心靈預防保健，4年後成立行善團，替精障人士修復居家環境，沒想到志工不斷匯流，愈做愈大，服務對象擴及一般弱勢家庭。

衡山行善團南區主任陳香靜說，衡山行善團全台有40多團，最大的南二團志工達600人，還分3個群組，志工跨越各種行業，以鐵工、水電工、木工、泥作及油漆工為主力，大家利用周休或假日出團，每次出任務採開放報名，有些團員還攜老帶幼一起參與行善。

無聲的行善 衡山行善團不乏學生志工，他們跟著長輩出團行善，讓愛在生命中扎根。圖／衡山基金會提供
無聲的行善 衡山行善團不乏學生志工，他們跟著長輩出團行善，讓愛在生命中扎根。圖／衡山基金會提供

她表示，住居需要協助修繕的個案，來自社會局或伊甸基金會等協力社團，有熱心民眾也會協助通報，再由基金會社工家訪後篩選接案，南二團幾乎周周出團，有些案家住在山路小徑旁，連Google幾乎都查不到，但志工們克服萬難，前進送愛。

南部地區專門替企業蓋廠房的銓興營造老闆，不只參與出團，每年還出資主辦音樂會替衡山基金會募款。

陳香靜說，7年來衡山行善團替弱勢者修繕的房屋不計其數，雖然無法修到美輪美奐，卻是安全無虞，是弱勢者的及時雨。

弱勢家庭 修復 蝸居

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影／1家8口棲身15坪滲水鐵皮屋 衡山行善團修屋

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