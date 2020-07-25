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香港病例再創單日新高 港府：難以評論何處是重災區

金寧鄉村市集派對 現場有好吃好玩High翻了

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉圖書館今天舉行「金寧鄉圖書館智慧型自動化服務啟動儀式」，金門縣副縣長黃怡凱（左五）、文化局長許正芳（右四）與金寧鄉長楊忠俊（左四）等人一起啟動。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉圖書館今天舉行「金寧鄉圖書館智慧型自動化服務啟動儀式」，金門縣副縣長黃怡凱（左五）、文化局長許正芳（右四）與金寧鄉長楊忠俊（左四）等人一起啟動。記者蔡家蓁／攝影

今天金寧鄉公所很熱鬧，原來是舉辦「鄉村市集派對之童玩篇」活動，現場有地方美食、童玩與文創親子活動，吸引數百位親子到場同樂；此外，金寧鄉圖書館也舉行「金寧鄉圖書館智慧型自動化服務啟動儀式」，介紹館內新設置之智慧型服務設備，文化局強調，圖書館自動化設備不僅能提供便捷的借書服務，更可有效提高館員工作效率，提升圖書館服務品質。

金門縣文化局表示，金寧鄉圖書館今天新設置的智慧型服務設備，包括提供自助借書機、電子書平台及金門縣立圖書館App，並說明設備操作流程，不少愛書人都到場使用電子借書系統，直說很方便；而為了讓親子多一處休憩的場所，圖書館內也新設置桌遊室，內部提供很多最新的桌遊，讓大小朋友可以在此遊玩。

「鄉村市集派對之童玩篇」以親子同樂為主軸，主題以多元開放式為主，打造充滿童趣氛圍的歡樂風格，現場有親子DIY區、童玩遊戲區、在地小農文創區、美食充電站、政令宣導及表演野餐區，吸引民眾排隊體驗。

親子DIY體驗活動，大小朋友則是一起動手製做造型千變萬化的風箏和竹槍，並製作美味的小點心，讓家人有更多機會互動與共同學習。而在地小農文創區及熟食區以在地自產自銷，以最新鮮的農產品為主打；童玩遊戲區，主辦單位也用心準備了豐富的童玩，讓大小朋友們體驗古早時期的玩具，民眾排長龍搶著體驗。

金門縣副縣長黃怡凱（右二）、文化局長許正芳（左二）參與「鄉村市集派對之童玩篇」，也到政風處的攤位，玩起水獺扮裝。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長黃怡凱（右二）、文化局長許正芳（左二）參與「鄉村市集派對之童玩篇」，也到政風處的攤位，玩起水獺扮裝。記者蔡家蓁／攝影
金門縣建設處工商科也在場擺攤，宣導商品要標示清楚等觀念。記者蔡家蓁／攝影
金門縣建設處工商科也在場擺攤，宣導商品要標示清楚等觀念。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局在現場安排打卡框，讓親子一起闖關玩遊戲拿好禮，超受民眾歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局在現場安排打卡框，讓親子一起闖關玩遊戲拿好禮，超受民眾歡迎。記者蔡家蓁／攝影

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