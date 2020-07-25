金寧鄉村市集派對 現場有好吃好玩High翻了

今天金寧鄉公所很熱鬧，原來是舉辦「鄉村市集派對之童玩篇」活動，現場有地方美食、童玩與文創等親子活動，吸引數百位親子到場同樂；此外，金寧鄉圖書館也舉行「金寧鄉圖書館智慧型自動化服務啟動儀式」，介紹館內新設置之智慧型服務設備，文化局強調，圖書館自動化設備不僅能提供便捷的借書服務，更可有效提高館員工作效率，提升圖書館服務品質。

金門縣文化局表示，金寧鄉圖書館今天新設置的智慧型服務設備，包括提供自助借書機、電子書平台及金門縣立圖書館App，並說明設備操作流程，不少愛書人都到場使用電子借書系統，直說很方便；而為了讓親子多一處休憩的場所，圖書館內也新設置桌遊室，內部提供很多最新的桌遊，讓大小朋友可以在此遊玩。

「鄉村市集派對之童玩篇」以親子同樂為主軸，主題以多元開放式為主，打造充滿童趣氛圍的歡樂風格，現場有親子DIY區、童玩遊戲區、在地小農文創區、美食充電站、政令宣導及表演野餐區，吸引民眾排隊體驗。