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同濟會為屏東家扶兒圓夢 認領父親節禮物

中央社 / 屏東縣25日電

父親節快到，高雄市高都國際同濟會認領30份禮物，為屏東家扶受扶助家庭孩子「送禮物給爸爸」圓夢，幫家扶的鋼鐵老爸們過節，其中有母代父職的女姓，也有隔代教養的阿公。

這項愛心活動在屏東家扶中心4樓大禮堂舉行。屏東家扶今天表示，家扶提前為受扶助家庭過父親節，高都國際同濟會已連續第3年跨過高屏溪送愛到屏東家扶中心，幫受扶助的男性照顧者鼓勵打氣，今年認領了30份父親節禮物，讓受扶助家庭的兒童們能夠送夢想中的禮物給爸爸。

今年受鼓勵的30名「鋼鐵老爸」，有2名女性家長、6名隔代教養的阿公、22名爸爸。其中，小淇的爸爸1年前發現罹患腦癌末期開始接受化療，雖實施標靶藥物治療，病情改善有限，身體機能漸退化，走路越來越不穩、頭暈伴隨而來。雖然如此，但他仍舊配合醫師治療，努力維持身體狀態，減輕家人照顧壓力。

小淇藉由這次活動，送給爸爸罹癌需要的營養品，勇敢向爸爸表達愛意。她說，「爸爸真的很強，我真的很愛他，希望爸爸早日恢復健康」。

小琪的爸爸也感謝女兒在他生病期間，會用精油幫忙按摩身體及幫忙照顧家中的大小事，是最棒、最乖的女兒，也抱歉在生病後沒辦法照顧家人，是一個沒有路用的爸爸。小淇爸爸雖一語說出心中的無奈，但也很感謝同濟會讓自己與家人能好好說出對彼此的感謝，提前度過自己的節日，也期許自己好好對抗病魔，把握跟家人相處時間。

母代父職的小臻媽媽收到女兒送的炒菜鍋，她說，自己很幸福，不管母親節或父親節，女兒都會送給卡片，「雖然我母代父職，但我覺得自己很幸福，可以過2個節日」，也謝謝主辦單位幫忙度過難忘的父親節。

今天活動為這些堅忍毅力、願意打拚、吃苦的家扶「鋼鐵老爸」加油，並有麥當勞全家餐提前幫家庭慶祝。至於家扶兒透過同濟會協助圓夢的父親禮物，還包括有功能頸枕、保健食品、皮夾、電風扇。

父親節 屏東

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