屏東原鄉收穫節 三地門鄉首場達來部落登場

屏東9個原住民鄉的收穫節從7月陸續展開，原本每年都在7、8月舉辦，今年受疫情影響，有部分原鄉部落延到10月。三地門鄉的第一場「收穫節」今天在達來部落登場。

三地門鄉第一場「收穫節」今天由Tjavatjavang達來部落首先登場。達來部落被稱為「最會分享的部落」，是三地門鄉人口最少、遷村最晚的部落，傳統歌謠頗富盛名，「收穫節」活動除了有部落遷移史講述、歌謠傳唱和傳統圍舞外，還有部落風味美食饗宴、球類競賽，以及各項傳統競技活動。

三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安表示，「收穫節」是三地門鄉最具特色的節慶活動，各部落自7月底開始一直延續至8月中旬，全鄉聯合「收穫節」9月30日舉行，活動將演繹排灣族vuculj收穫祭儀，延續傳承、文化、分享的意涵，並結合鄉內人文藝術、農業產品、部落風貌等特色產業，提高遊客觀光吸引力。

屏東9個原鄉收穫節，每年除了由鄉公所聯合舉辦，各部落還有自己收穫祭活動，9個原鄉部落活動從7月陸續展開一直到8月或9月初結束。但今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，有部落延期舉行。

縣府原民處表示，多數部落仍在7、8月舉行，9月舉行的有來義鄉、獅子鄉部分部落，兩個鄉另各有4個部落在10月初舉行；霧台鄉10月1日舉行，也有部落會延到11月舉行。