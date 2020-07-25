屏東小琉球今天萬人登島 遊客共同心聲等、等、等
屏東離島小琉球暑假期間人潮、航班爆量，今天周六有上萬遊客登島，短時間內大量的遊客湧入，出租機車清空、等船班、上餐廳、買伴手要排隊，各潛點海域如像「下水餃」；官方雖一再呼籲不要騷擾海龜，但浮潛遊客好奇觸摸事件仍不時發生，潮間帶生態導覽雖有人數限制，但還是對生態環境造成負面影響，官民均建議選在淡季或平日出遊。
小琉球距本島航程不用半小時，國內疫情解封後先是在端節連假大爆發，連假首日登島的人數高達一萬四千人，島上四百多家民宿一房難求；暑假展開後，平日每天約五千遊客登島，今天周六衝上萬人，往返的交通船班班客滿，不斷加班疏運遊客，平日還好，周六至少要等半小時。
免稅店購物結帳要等、餐廳吃飯要等、租機車更要趁早，遊客假日到了小琉球發現，狹窄的市區道路滿是機車族，早餐店也要排隊，連到海邊浮潛人多到像「下水餃」；大鵬灣國家風景區管理處長陳煜川說，遊客假日超載雖不至於造成垃圾泛濫、水電斷供問題，但遊遊品質勢必因人多打折扣，可選在價位相對低且人較少的平日或淡季出遊。
小琉球觀光協會理事長洪豪昇說，遊客回溫後，卻屢傳潛水玩家溺水、浮潛客觸摸海龜被函送法辦憾事，潮間帶導覽雖有人數限制，但學者調查已造成影響，建議公部門多辦旅遊品質提升講習會，讓永續經營理念在地方扎根，也宣導「聰明玩」，盡量避開假日。
屏東縣政府海洋及漁業事務管理所說，委託中山大學研究團隊調查兩處著名潮間帶，發現在遊客踩踏下，近五年來觀光人潮已造成生物種類和數量明顯減少，今年將依學者建議設導覽路徑、繁殖期禁止夜間導覽及夜間使用紅光燈等措施護生態。
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