快訊

日本最美公主戀情曝光 民眾：勿忘姊姊前車之鑑

揭開內幕！欲見女王屢受阻 哈利比梅根更想逃離王室

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南黨代表不滿黨費提高到500元 江啟臣：研議逐年提高

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨主席江啟臣（左）今天下午到台南市召開黨代表座談會，聽取黨員對黨改革的意見。記者吳淑玲／攝影
國民黨主席江啟臣（左）今天下午到台南市召開黨代表座談會，聽取黨員對黨改革的意見。記者吳淑玲／攝影

國民黨主席江啟臣今天到台南召開黨代表座談會，聽取對黨組織改革的看法，內部不對外公開，歷經兩個多小時討論交換意見，江啟臣事後受訪時表示，台南黨代表和黨員的意見和其他縣市都有一些雷同，對黨的財務狀況對黨費的繳交，黨代表內部選舉有不同的看法，建議黨費逐年逐步提高，以及黨代表人數的多少，要針對地方的需求和黨未來的發展規畫，重要的是如何適當的選出黨代表，真正反映和代表基層的意見，都會帶回去討論。

會議中部分青壯派黨代表連署表示，黨只會改造沒有權力的人，都是有權利的人在亂搞，因為有些人自私自利，黨代表是最好的志工，出錢又出力，結果現在要把黨代表名額刪減，還寫著「黨代表刪減，民意不減」，很多基層的事都是黨代表在做，把黨代表刪減了民意會不減嗎？痛批只想中央集權而已，想找聽話的人而已。

連署黨代表也對常中央擬把黨費提高到500可進帳1.25億表達不滿，指出以25萬名黨員來計算，但乾脆寫100萬人可進帳5億，這樣更爽，但有沒有算到因為黨費漲價不繳而退出的，國民黨員繳黨費是為了理念，沒有義務來養國民黨，黨員沒有因為國民黨得到任何利益還要繳黨費，還要提高到500元，乾脆寫多一點，反正收不到。

台南市議員蔡育輝指出，主要是提出四大面向，黨代表、中央委員和中常委一定要年輕化，另外選舉要給年輕人機會，直轄市長、民意代表等，年輕人一定要加分，另外就是九二共識一中各表，會被扣統一或一國兩制，在選舉時很難說清楚，盡量不要談。

江啟臣說，他最近常跑高雄，都快要有高雄腔，南部人很熱情，但是國民黨艱困區，在談黨的改革下，要思考相關改革內容有無辦法改善南部艱困的情況，因此更需要集思廣意。

國民黨主席江啟臣（左三）今天下午到台南市召開黨代表座談會，部分黨代表情緒激動，要求黨一定要落實改革，重視台南市一直沒有立法委員。記者吳淑玲／攝影
國民黨主席江啟臣（左三）今天下午到台南市召開黨代表座談會，部分黨代表情緒激動，要求黨一定要落實改革，重視台南市一直沒有立法委員。記者吳淑玲／攝影
國民黨主席江啟臣（左）今天到台南市與黨代表座談，台南市議員蔡育輝提出多項建言。記者吳淑玲／攝影
國民黨主席江啟臣（左）今天到台南市與黨代表座談，台南市議員蔡育輝提出多項建言。記者吳淑玲／攝影
國民黨今天在台南市新營區黨部召開黨代表座談會。記者吳淑玲／攝影
國民黨今天在台南市新營區黨部召開黨代表座談會。記者吳淑玲／攝影

國民黨 江啟臣

延伸閱讀

李眉蓁爭議江啟臣挨轟識人不明 國民黨：處理到此為止

藍要查綠政治人物論文 陳其邁：國民黨不要模糊焦點

高雄市長補選今拚場 藍主席牌對上綠府院牌

李眉蓁盼勿再追殺 陳其邁籲江啟臣釐清論文真相

相關新聞

屏東小琉球今天萬人登島 遊客共同心聲等、等、等

屏東離島小琉球暑假期間人潮、航班爆量，今天周六有上萬遊客登島，短時間內大量的遊客湧入，出租機車清空、等船班、上餐廳、買伴...

影／「輦轎」搖很大！2020諸羅城隍中元祭即將登場

嘉義市農曆七月宗教盛會「城隍中元祭」，將於下月16日（農曆6月27日）起鼓登場，今年特別邀請金門浯島城隍廟成員跨海來嘉，...

影／台南黨代表不滿黨費提高到500元 江啟臣：研議逐年提高

國民黨主席江啟臣今天到台南召開黨代表座談會，聽取對黨組織改革的看法，內部不對外公開，歷經兩個多小時討論交換意見，江啟臣事...

澎湖旅遊大爆發！交通意外頻傳 縣長：慢行 才不虛此行

「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島，國際花火節成功助攻，帶動地方觀光人潮、錢潮；然而，不少澎湖在地人發現，「最近車禍案件好...

「我的鋼鐵老爸」 屏東家扶中心 幫鋼鐵老爸圓夢

八八節快到了，高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，...

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

台灣進入後疫情期，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島；據澎湖縣府統計，今年花火節遊客人次較往...

潘孟安黃偉哲為陳其邁助選 連成南高屏大南方大發展

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天下午在高雄展覽館舉辦競選總部成立大會，同時也是「緊衝連線大造勢」，屏東縣長潘孟安、台南...

顧老人和小孩安全過馬路 高雄延長630路口號誌秒距

高雄市交通局為改善行人過馬路的安全，在全市630處路口改善行人通行秒數，以高齡者及兒童的行走速率每秒0.8公尺為計設計號...

爆量遊客引發澎湖缺水疑慮 台水公司：暑假供水沒問題

離島澎湖每日湧入上萬遊客，馬公市北辰市場、大仁街一帶居民傳出無水可用。自來水公司七區管理處表示，缺水原因是施工不慎挖壞自...

恆春悄悄邁入高齡化 衛生所動巧思營造高齡友善城市

屏東恆春地區是旅遊度假勝地，卻也是人口不斷流失的高齡化社區，恆春衛生所前年展開「老有所學、老有所為、老有所樂」高齡友善計...

屏東小黃公車再創便民服務 隨招隨停、大湖線延伸歸來

屏東小黃公車再推便民措施-除「全面加裝車頂燈箱識別系統」外，即日起「村里端隨招隨停」且703大湖線延伸至歸來社區並同步導...

音樂謠嵐流行音樂創作營隊 盼根留屏東紮根音樂產業

南部音樂品牌嵐天音樂負責人甘聖竹北漂學習後，回到屏東家鄉，他深知屏東不能被忽略，值得耕耘播種，期望在屏東建立音樂搖藍，培...

熱門新聞

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

阻精華區發展50年 汐止變電所要改屋內化

影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。