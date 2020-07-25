影／台南黨代表不滿黨費提高到500元 江啟臣：研議逐年提高

國民黨主席江啟臣今天到台南召開黨代表座談會，聽取對黨組織改革的看法，內部不對外公開，歷經兩個多小時討論交換意見，江啟臣事後受訪時表示，台南黨代表和黨員的意見和其他縣市都有一些雷同，對黨的財務狀況對黨費的繳交，黨代表內部選舉有不同的看法，建議黨費逐年逐步提高，以及黨代表人數的多少，要針對地方的需求和黨未來的發展規畫，重要的是如何適當的選出黨代表，真正反映和代表基層的意見，都會帶回去討論。

會議中部分青壯派黨代表連署表示，黨只會改造沒有權力的人，都是有權利的人在亂搞，因為有些人自私自利，黨代表是最好的志工，出錢又出力，結果現在要把黨代表名額刪減，還寫著「黨代表刪減，民意不減」，很多基層的事都是黨代表在做，把黨代表刪減了民意會不減嗎？痛批只想中央集權而已，想找聽話的人而已。

連署黨代表也對常中央擬把黨費提高到500可進帳1.25億表達不滿，指出以25萬名黨員來計算，但乾脆寫100萬人可進帳5億，這樣更爽，但有沒有算到因為黨費漲價不繳而退出的，國民黨員繳黨費是為了理念，沒有義務來養國民黨，黨員沒有因為國民黨得到任何利益還要繳黨費，還要提高到500元，乾脆寫多一點，反正收不到。

台南市議員蔡育輝指出，主要是提出四大面向，黨代表、中央委員和中常委一定要年輕化，另外選舉要給年輕人機會，直轄市長、民意代表等，年輕人一定要加分，另外就是九二共識一中各表，會被扣統一或一國兩制，在選舉時很難說清楚，盡量不要談。