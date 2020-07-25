甘蔗標槍與稻草捲接力賽 高雄農村運動會競賽項目另類
農村運動會登場！高雄市旗山區糖廠社區今天舉辦一場與眾不同的運動會，社區志工把甘蔗與稻草轉換成運動競賽項目，遊客使用甘蔗標槍與稻草捲進行趣味競賽，社區農特產品大變身，好吃又好玩。
水土保持局台南分局將旗山糖廠社區列為加值發展重點社區，糖廠社區推出的一日農夫遊程受歡迎，今天首度推出農村運動會，社區志工帶領遊客體驗甘蔗標槍與稻草捲，一邊遊戲、一邊說明旗山製糖文化，活動寓教於樂。另邀請旗山南勝、美濃獅山、阿蓮崙港與彌陀漯底等社區與小農來參加農村運動會。
農村運動會發揮創意，「甜蜜射手」以甘蔗為主角，參賽者手持甘蔗當小標槍，投擲不同甜度的圈圈，最後依據甜度一較高下，看誰才是最愛糖廠的「甜心」；另一項競賽是「翻滾吧，草捲」，居民將稻稈製作成稻草捲，讓遊客下場接力競賽，過程笑聲不斷。
水保局主秘連榮吉指出，水土保持局配合高雄市推動觀光體驗經濟，輔導社區將農村的特色生活、產業、文化及工藝等元素，轉換成農村趣味體驗，且發揮「農村相伴工」精神，數個社區一起交叉行銷，農漁特產也能跨區交流與銷售。
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