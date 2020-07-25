六龜好集市開張 今起連續三周的六日有市集可逛

高雄市六龜區十八羅漢山風景區以天然美景著稱，林務局屏東林管處會同茂管處等單位，今天起連續三周利用假日在十八羅漢山服務區推出「六龜好集市」假日市集，遊客可購買木瓜與芒果等新鮮農產品，欣賞石雕、木雕、植物染等手工藝品，現場還可報名十八羅漢山生態區解說，利用假日親近大自然。

六龜區十八羅漢山服務區在7月24、25日及8月1、2、8、9日，連續三周辦理六龜好集市，攤位銷售木瓜、芒果、香蕉、愛玉等農產品。寶來人文協會指出，「集市」有「集而逐漸成市」的意思，六龜好集市集結不同領域的產業達人、小農與社區發展協會，共規畫40個攤位呈現農業、工藝、生態、文化四大類型產業特色，除靜態攤位外，另安排茶席展演、植物拓印染、石雕、木工杯墊等項DIY手作活動，逛市集還能學習技藝。

屏東林區管理處長張偉顗表示，疫情日漸舒緩，不少人到郊區出遊，透過市集活動，希望大家更了解六龜在地的文化及農產，市集活動舉辦至下個月，歡迎各界好友來逛市集。