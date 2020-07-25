六龜好集市開張 今起連續三周的六日有市集可逛
高雄市六龜區十八羅漢山風景區以天然美景著稱，林務局屏東林管處會同茂管處等單位，今天起連續三周利用假日在十八羅漢山服務區推出「六龜好集市」假日市集，遊客可購買木瓜與芒果等新鮮農產品，欣賞石雕、木雕、植物染等手工藝品，現場還可報名十八羅漢山生態區解說，利用假日親近大自然。
六龜區十八羅漢山服務區在7月24、25日及8月1、2、8、9日，連續三周辦理六龜好集市，攤位銷售木瓜、芒果、香蕉、愛玉等農產品。寶來人文協會指出，「集市」有「集而逐漸成市」的意思，六龜好集市集結不同領域的產業達人、小農與社區發展協會，共規畫40個攤位呈現農業、工藝、生態、文化四大類型產業特色，除靜態攤位外，另安排茶席展演、植物拓印染、石雕、木工杯墊等項DIY手作活動，逛市集還能學習技藝。
屏東林區管理處長張偉顗表示，疫情日漸舒緩，不少人到郊區出遊，透過市集活動，希望大家更了解六龜在地的文化及農產，市集活動舉辦至下個月，歡迎各界好友來逛市集。
十八羅漢山服務區緊鄰生態保護區，配合市集活動，十八羅漢山解說團隊結合市集提供自然保護區臨櫃申請，每人收取導覽費用150元，只要2人可成行，現場由專業解說員帶領體會十八羅漢山生態之美。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言