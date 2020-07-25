影／「輦轎」搖很大！2020諸羅城隍中元祭即將登場

嘉義市農曆七月宗教盛會「城隍中元祭」，將於下月16日（農曆6月27日）起鼓登場，今年特別邀請金門浯島城隍廟成員跨海來嘉，參加中元祭壓軸活動，將演出搖天晃地「輦轎」，及打花草、公背婆金門傳統民俗舞蹈，今天舉辦神輦「搖很大」記者會，宣告「2020諸羅城隍中元祭」將撼動登場。

金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸，今天濃妝豔抹扮成婆，帶領「輦轎」，及打花草、公揹婆演出成員，到嘉義城隍廟前演出，其中「搖」很大的「輦轎」，展現「原地搖擺」、「行進間搖擺」、「旋轉式搖擺」及「狂顛搖擺」等4種搖天晃地輦駕步法，讓嘉義市長黃敏惠、嘉邑城隍廟董事長賴永川都讚嘆不已。

嘉義市長黃敏惠說，嘉義諸羅城開城於1704年，城隍廟、城隍爺已超過300歷史，市府重視宗教寺廟特色，這是文化歷史也是地方特色，市府也將城隍中元祭文化推向全國與國際，這就是「越在地、越國際」。

「跨海城隍交流不容錯過！」黃敏惠說，嘉義市除了有全國唯一農曆7月「輪普」，今年邀請金門城隍廟到嘉義參加演出，這樣的交流演出，讓大家看見嘉邑城隍廟的努力，也讓市民有機會看到不同的文化表演，讓社會更祥和。