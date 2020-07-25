快訊

日本最美公主戀情曝光 民眾：勿忘姊姊前車之鑑

揭開內幕！欲見女王屢受阻 哈利比梅根更想逃離王室

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「輦轎」搖很大！2020諸羅城隍中元祭即將登場

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
「搖」很大的輦轎，搖天晃地輦駕步法讓現場民眾驚嘆。記者卜敏正／攝影
「搖」很大的輦轎，搖天晃地輦駕步法讓現場民眾驚嘆。記者卜敏正／攝影

嘉義市農曆七月宗教盛會「城隍中元祭」，將於下月16日（農曆6月27日）起鼓登場，今年特別邀請金門浯島城隍廟成員跨海來嘉，參加中元祭壓軸活動，將演出搖天晃地「輦轎」，及打花草、公背婆金門傳統民俗舞蹈，今天舉辦神輦「搖很大」記者會，宣告「2020諸羅城隍中元祭」將撼動登場。

金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸，今天濃妝豔抹扮成婆，帶領「輦轎」，及打花草、公揹婆演出成員，到嘉義城隍廟前演出，其中「搖」很大的「輦轎」，展現「原地搖擺」、「行進間搖擺」、「旋轉式搖擺」及「狂顛搖擺」等4種搖天晃地輦駕步法，讓嘉義市長黃敏惠、嘉邑城隍廟董事長賴永川都讚嘆不已。

嘉義市長黃敏惠說，嘉義諸羅城開城於1704年，城隍廟、城隍爺已超過300歷史，市府重視宗教寺廟特色，這是文化歷史也是地方特色，市府也將城隍中元祭文化推向全國與國際，這就是「越在地、越國際」。

「跨海城隍交流不容錯過！」黃敏惠說，嘉義市除了有全國唯一農曆7月「輪普」，今年邀請金門城隍廟到嘉義參加演出，這樣的交流演出，讓大家看見嘉邑城隍廟的努力，也讓市民有機會看到不同的文化表演，讓社會更祥和。

楊耀芸說，打花草、公背婆背後都有歷史故事，也是金門浯島城隍廟每年迎城隍，陣頭裡最熱鬧、有趣的演出，透過城隍跨海到嘉義交流、演出，期許讓更多人看見金門特色、及結合民俗、藝術、信仰的文化活動。

金門傳統民俗舞蹈公揹婆。記者卜敏正／攝影
金門傳統民俗舞蹈公揹婆。記者卜敏正／攝影
金門傳統民俗表演公揹婆。記者卜敏正／攝影
金門傳統民俗表演公揹婆。記者卜敏正／攝影
金門傳統民俗舞蹈公揹婆。記者卜敏正／攝影
金門傳統民俗舞蹈公揹婆。記者卜敏正／攝影
金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸，今天濃妝豔抹扮婆演出。記者卜敏正／攝影
金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸，今天濃妝豔抹扮婆演出。記者卜敏正／攝影
「搖」很大的「輦轎」，展現「原地搖擺」、「行進間搖擺」、「旋轉式搖擺」及「狂顛搖擺」等4種搖天晃地輦駕步法。記者卜敏正／攝影
「搖」很大的「輦轎」，展現「原地搖擺」、「行進間搖擺」、「旋轉式搖擺」及「狂顛搖擺」等4種搖天晃地輦駕步法。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠試扛神轎，直言「這麼重」，要搖很大、很困難。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠試扛神轎，直言「這麼重」，要搖很大、很困難。記者卜敏正／攝影

城隍廟 嘉義 金門

延伸閱讀

室內打球熱！嘉市國民運動中心綜合球場 冷氣8月底完工

總統嘉義「振興之旅」 黃敏惠促兌現鐵路高架中央埋單

嘉市鐵路高架化地方零自籌款 總統承諾研議

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

相關新聞

屏東小琉球今天萬人登島 遊客共同心聲等、等、等

屏東離島小琉球暑假期間人潮、航班爆量，今天周六有上萬遊客登島，短時間內大量的遊客湧入，出租機車清空、等船班、上餐廳、買伴...

影／「輦轎」搖很大！2020諸羅城隍中元祭即將登場

嘉義市農曆七月宗教盛會「城隍中元祭」，將於下月16日（農曆6月27日）起鼓登場，今年特別邀請金門浯島城隍廟成員跨海來嘉，...

影／台南黨代表不滿黨費提高到500元 江啟臣：研議逐年提高

國民黨主席江啟臣今天到台南召開黨代表座談會，聽取對黨組織改革的看法，內部不對外公開，歷經兩個多小時討論交換意見，江啟臣事...

澎湖旅遊大爆發！交通意外頻傳 縣長：慢行 才不虛此行

「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島，國際花火節成功助攻，帶動地方觀光人潮、錢潮；然而，不少澎湖在地人發現，「最近車禍案件好...

「我的鋼鐵老爸」 屏東家扶中心 幫鋼鐵老爸圓夢

八八節快到了，高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，...

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

台灣進入後疫情期，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島；據澎湖縣府統計，今年花火節遊客人次較往...

潘孟安黃偉哲為陳其邁助選 連成南高屏大南方大發展

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天下午在高雄展覽館舉辦競選總部成立大會，同時也是「緊衝連線大造勢」，屏東縣長潘孟安、台南...

顧老人和小孩安全過馬路 高雄延長630路口號誌秒距

高雄市交通局為改善行人過馬路的安全，在全市630處路口改善行人通行秒數，以高齡者及兒童的行走速率每秒0.8公尺為計設計號...

爆量遊客引發澎湖缺水疑慮 台水公司：暑假供水沒問題

離島澎湖每日湧入上萬遊客，馬公市北辰市場、大仁街一帶居民傳出無水可用。自來水公司七區管理處表示，缺水原因是施工不慎挖壞自...

恆春悄悄邁入高齡化 衛生所動巧思營造高齡友善城市

屏東恆春地區是旅遊度假勝地，卻也是人口不斷流失的高齡化社區，恆春衛生所前年展開「老有所學、老有所為、老有所樂」高齡友善計...

屏東小黃公車再創便民服務 隨招隨停、大湖線延伸歸來

屏東小黃公車再推便民措施-除「全面加裝車頂燈箱識別系統」外，即日起「村里端隨招隨停」且703大湖線延伸至歸來社區並同步導...

音樂謠嵐流行音樂創作營隊 盼根留屏東紮根音樂產業

南部音樂品牌嵐天音樂負責人甘聖竹北漂學習後，回到屏東家鄉，他深知屏東不能被忽略，值得耕耘播種，期望在屏東建立音樂搖藍，培...

熱門新聞

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

阻精華區發展50年 汐止變電所要改屋內化

影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。