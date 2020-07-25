影／挑戰迷宮村 客庄定向越野賽認識客家文化

城鄉聚落隨著都市計畫變更、改建，逐漸喪失原有的建築特色，屏東縣竹田鄉竹南村保有傳統客家庄建築，竹南村還有「迷宮村」之名，當地流傳「問路50元，帶路100元」，村民只要出門遇到迷路外地人都會來問路。縣府客務處今在竹南村舉辦定向越野競賽，17隊報名挑戰，家長帶著小朋友參加，拿著指北針、地圖，穿梭在竹南村巷弄間，大家直呼「超好玩的！」認識客家文化。

屏東縣客家事務處長陳麗萍說，探索竹南村，認識客庄老地名，結合廣受歡迎定向越野，鼓勵民眾勇於接受體力與智慧的考驗，過程中，參賽者須根據地圖的地形資訊快速判斷，以選擇最理想的到達路徑，需要具備對環境觀察、判斷、反應和邏輯思維的能力。

竹田鄉竹南村長邱明川說，竹南村有310戸，村民約1000多人，村莊的地域發展是傳統客庄防禦概念發展形式，聚落從頓物潭即現今竹南社區活動中心開始，向外呈放射狀，巷弄道路彎來彎去，頗為複雜。

「外地人一進村往往出不去，靠導航也不一定有用」邱明川說，村民常常出門就被問路，開玩笑說「問路的50，帶路的100」，當然不是真的收錢啦。

今天競賽設置5個村內饒富客家特色景點，有朱王宮、柑園伯公、糧埤伯公、百子伯公、文筆亭，參賽者2人一組，參照地圖號碼位置尋找打卡點，全程只能用指北針，不能使用手機地圖；抵達打卡點後使用打卡器在核對卡上打卡，並抽選一個謎題、填寫謎腳，集滿「5個打卡」及「5個謎腳」點後返回終點。