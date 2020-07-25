快訊

日本最美公主戀情曝光 民眾：勿忘姊姊前車之鑑

揭開內幕！欲見女王屢受阻 哈利比梅根更想逃離王室

影／挑戰迷宮村 客庄定向越野賽認識客家文化

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民眾拿著指北針、看著地圖展開定向越野探索。記者劉星君／攝影
民眾拿著指北針、看著地圖展開定向越野探索。記者劉星君／攝影

城鄉聚落隨著都市計畫變更、改建，逐漸喪失原有的建築特色，屏東縣竹田鄉竹南村保有傳統客家庄建築，竹南村還有「迷宮村」之名，當地流傳「問路50元，帶路100元」，村民只要出門遇到迷路外地人都會來問路。縣府客務處今在竹南村舉辦定向越野競賽，17隊報名挑戰，家長帶著小朋友參加，拿著指北針、地圖，穿梭在竹南村巷弄間，大家直呼「超好玩的！」認識客家文化。

屏東縣客家事務處長陳麗萍說，探索竹南村，認識客庄老地名，結合廣受歡迎定向越野，鼓勵民眾勇於接受體力與智慧的考驗，過程中，參賽者須根據地圖的地形資訊快速判斷，以選擇最理想的到達路徑，需要具備對環境觀察、判斷、反應和邏輯思維的能力。

竹田鄉竹南村長邱明川說，竹南村有310戸，村民約1000多人，村莊的地域發展是傳統客庄防禦概念發展形式，聚落從頓物潭即現今竹南社區活動中心開始，向外呈放射狀，巷弄道路彎來彎去，頗為複雜。

「外地人一進村往往出不去，靠導航也不一定有用」邱明川說，村民常常出門就被問路，開玩笑說「問路的50，帶路的100」，當然不是真的收錢啦。

今天競賽設置5個村內饒富客家特色景點，有朱王宮、柑園伯公、糧埤伯公、百子伯公、文筆亭，參賽者2人一組，參照地圖號碼位置尋找打卡點，全程只能用指北針，不能使用手機地圖；抵達打卡點後使用打卡器在核對卡上打卡，並抽選一個謎題、填寫謎腳，集滿「5個打卡」及「5個謎腳」點後返回終點。

來自內埔鄉東寧村的朱遠航、朱廷丰父子以26分48秒奪冠，朱遠航說，竹南村的聚落形式頗有八卦陣的味道，雖然沒來過，但他們靠著先背下地圖、憑著方向感的方式，半走半跑完成5個據點的挑戰；兒子朱廷丯說，活動有意義更了解客家聚落與文化。

屏東縣竹田鄉竹南村保有傳統客家庄建築，竹南村還有「迷宮村」之名，道路蜿蜒，巷弄交錯。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉竹南村保有傳統客家庄建築，竹南村還有「迷宮村」之名，道路蜿蜒，巷弄交錯。記者劉星君／攝影
民眾拿著指北針、看著地圖展開定向越野探索，也跟當地居民詢問方向。記者劉星君／攝影
民眾拿著指北針、看著地圖展開定向越野探索，也跟當地居民詢問方向。記者劉星君／攝影
「外地人一進村往往出不去，靠導航也不一定有用」竹南村長邱明川說，村民常常出門就被問路，開玩笑說「問路的50，帶路的100」，當然不是真的收錢啦。記者劉星君／攝影
「外地人一進村往往出不去，靠導航也不一定有用」竹南村長邱明川說，村民常常出門就被問路，開玩笑說「問路的50，帶路的100」，當然不是真的收錢啦。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉竹南村保有傳統客家庄建築，竹南村還有「迷宮村」之名，道路蜿蜒，巷弄交錯。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉竹南村保有傳統客家庄建築，竹南村還有「迷宮村」之名，道路蜿蜒，巷弄交錯。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉竹南村保有傳統客家庄建築，竹南村還有「迷宮村」之名，縣府客務處今在竹南村舉辦定向越野競賽，大夥出發前大合照。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉竹南村保有傳統客家庄建築，竹南村還有「迷宮村」之名，縣府客務處今在竹南村舉辦定向越野競賽，大夥出發前大合照。記者劉星君／攝影

屏東縣 遠航 建築

延伸閱讀

藝fun券、農遊券、客庄券都行 花蓮賞鯨多券可用

客庄旅遊券登記當機 客委會感謝唐鳳出手相助

客庄券卡關+三倍券兌領上路 蘇揆交辦唐鳳協助

客庄旅遊券又卡關！客委會發系統公告：測試系統中 暫時不要登錄

相關新聞

屏東小琉球今天萬人登島 遊客共同心聲等、等、等

屏東離島小琉球暑假期間人潮、航班爆量，今天周六有上萬遊客登島，短時間內大量的遊客湧入，出租機車清空、等船班、上餐廳、買伴...

影／「輦轎」搖很大！2020諸羅城隍中元祭即將登場

嘉義市農曆七月宗教盛會「城隍中元祭」，將於下月16日（農曆6月27日）起鼓登場，今年特別邀請金門浯島城隍廟成員跨海來嘉，...

影／台南黨代表不滿黨費提高到500元 江啟臣：研議逐年提高

國民黨主席江啟臣今天到台南召開黨代表座談會，聽取對黨組織改革的看法，內部不對外公開，歷經兩個多小時討論交換意見，江啟臣事...

澎湖旅遊大爆發！交通意外頻傳 縣長：慢行 才不虛此行

「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島，國際花火節成功助攻，帶動地方觀光人潮、錢潮；然而，不少澎湖在地人發現，「最近車禍案件好...

「我的鋼鐵老爸」 屏東家扶中心 幫鋼鐵老爸圓夢

八八節快到了，高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，...

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

台灣進入後疫情期，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島；據澎湖縣府統計，今年花火節遊客人次較往...

潘孟安黃偉哲為陳其邁助選 連成南高屏大南方大發展

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天下午在高雄展覽館舉辦競選總部成立大會，同時也是「緊衝連線大造勢」，屏東縣長潘孟安、台南...

顧老人和小孩安全過馬路 高雄延長630路口號誌秒距

高雄市交通局為改善行人過馬路的安全，在全市630處路口改善行人通行秒數，以高齡者及兒童的行走速率每秒0.8公尺為計設計號...

爆量遊客引發澎湖缺水疑慮 台水公司：暑假供水沒問題

離島澎湖每日湧入上萬遊客，馬公市北辰市場、大仁街一帶居民傳出無水可用。自來水公司七區管理處表示，缺水原因是施工不慎挖壞自...

恆春悄悄邁入高齡化 衛生所動巧思營造高齡友善城市

屏東恆春地區是旅遊度假勝地，卻也是人口不斷流失的高齡化社區，恆春衛生所前年展開「老有所學、老有所為、老有所樂」高齡友善計...

屏東小黃公車再創便民服務 隨招隨停、大湖線延伸歸來

屏東小黃公車再推便民措施-除「全面加裝車頂燈箱識別系統」外，即日起「村里端隨招隨停」且703大湖線延伸至歸來社區並同步導...

音樂謠嵐流行音樂創作營隊 盼根留屏東紮根音樂產業

南部音樂品牌嵐天音樂負責人甘聖竹北漂學習後，回到屏東家鄉，他深知屏東不能被忽略，值得耕耘播種，期望在屏東建立音樂搖藍，培...

熱門新聞

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

阻精華區發展50年 汐止變電所要改屋內化

影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。