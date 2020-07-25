「我的鋼鐵老爸」 屏東家扶中心 幫鋼鐵老爸圓夢

八八節快到了，高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，會長許燕倩帶領會員們認領30份的父親節禮物，送給「鋼鐵老爸」，小淇爸爸一年前發現罹患腦癌末期，藉由此次活動小淇送給爸爸罹癌所需的營養品，「希望爸爸能早日恢復健康」。

屏東家扶中心指出，此次接受鼓勵的30名鋼鐵老爸中，有2名女性家長、6名隔代教養的阿公、22名爸爸。

小淇的爸爸在一年前發現罹患腦癌末期，開始接受化療，雖實施標靶藥物治療，病情改善有限，身體機能漸退化，走路越來越不穩、頭暈伴隨而來，努力治療，維持身體狀態，減輕家人照顧壓力。小淇藉由這次活動，送給爸爸罹癌需要營養品，勇敢向爸爸表達愛意，小淇說「我的爸爸真的很強，我真的很愛他，希望爸爸早日恢復健康」

小淇爸爸也感謝小淇，在他生病期間，用精油幫忙按摩身體及幫忙照顧家中的大小事，是最棒最乖的女兒。也謝謝高雄市高都國際同濟會讓他與家人能好好說出對彼此的感謝，提前度過父親節，期許自己能對抗病魔，把握跟家人相處的時間。