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「我的鋼鐵老爸」 屏東家扶中心 幫鋼鐵老爸圓夢

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，會長許燕倩帶領會員們認領30份父親節禮物，送給「鋼鐵老爸」。圖／屏東家扶中心提供
高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，會長許燕倩帶領會員們認領30份父親節禮物，送給「鋼鐵老爸」。圖／屏東家扶中心提供

八八節快到了，高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，會長許燕倩帶領會員們認領30份的父親節禮物，送給「鋼鐵老爸」，小淇爸爸一年前發現罹患腦癌末期，藉由此次活動小淇送給爸爸罹癌所需的營養品，「希望爸爸能早日恢復健康」。

屏東家扶中心指出，此次接受鼓勵的30名鋼鐵老爸中，有2名女性家長、6名隔代教養的阿公、22名爸爸。

小淇的爸爸在一年前發現罹患腦癌末期，開始接受化療，雖實施標靶藥物治療，病情改善有限，身體機能漸退化，走路越來越不穩、頭暈伴隨而來，努力治療，維持身體狀態，減輕家人照顧壓力。小淇藉由這次活動，送給爸爸罹癌需要營養品，勇敢向爸爸表達愛意，小淇說「我的爸爸真的很強，我真的很愛他，希望爸爸早日恢復健康」

小淇爸爸也感謝小淇，在他生病期間，用精油幫忙按摩身體及幫忙照顧家中的大小事，是最棒最乖的女兒。也謝謝高雄市高都國際同濟會讓他與家人能好好說出對彼此的感謝，提前度過父親節，期許自己能對抗病魔，把握跟家人相處的時間。

母代父職的小臻媽媽感謝女兒送的炒菜鍋，雖然母代父職，感覺自己很幸福，可以過2個節日；屏東家扶中心主委林新安說，謝謝高雄市高都國際同濟會辦理「我的鋼鐵老爸」父親節活動，讓孩子從日常生活中，了解爸爸的需求，有多功能頸枕、保健食品、炒菜鍋、皮夾、電風扇等，謝謝贊助單位協助孩子圓夢，讓家扶兒驚喜獻上禮物外，透過書寫向爸爸表達感謝。

高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，會長許燕倩帶領會員們認領30份父親節禮物，送給「鋼鐵老爸」。圖／屏東家扶中心提供
高雄市高都國際同濟會會員們與屏東家扶中心30戶受扶助家庭的鋼鐵老爸與家庭成員近百人今共聚一堂，共度父親節，會長許燕倩帶領會員們認領30份父親節禮物，送給「鋼鐵老爸」。圖／屏東家扶中心提供

父親節 屏東 家扶中心

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