上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

台灣進入後疫情期，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島；據澎湖縣府統計，今年花火節遊客人次較往年激增三成，平均每天1萬3千人來訪。人潮刺激錢潮，但也伴隨「報復性亂象」，澎湖居民苦笑，大停水、餐館客滿、早餐店大排長龍，「生活大不易」。

澎湖人深感旺季停水之苦，「我家前幾天才停水兩、三天」，由於旅宿業用水需求大增，每每沐浴盥洗用水尖峰時段，市區邊緣、供水管線末端、地勢較高處，有時打開水龍頭會「沒水」；「水不來，只好到市區親戚家載水」，短短一句話，是澎湖人這些日子的縮影，「生活確實有些不方便」。

不只停水苦，「早餐大排長龍買不到，餐館滿滿都是人」，有澎湖居民索性想待在家「自煮」，卻也不是簡單事；遊客到澎湖必吃海鮮料理，海鮮食材大部分都先被餐廳大筆下單訂貨，市場魚貨大缺，想買也買不到。

澎湖縣府坦言，澎湖水資源珍貴，旺季單日就至少需水2萬5千公噸，全都仰賴海水淡化廠供水。雖然目前整體供水都足夠，但旅宿業傍晚時段用水量會暴增，可能導致水壓不足，連帶影響到市區邊緣、地勢較高處部分民宅進水量不足而無法出水。

縣府建議，澎湖居民可在住家加裝水塔，改善水壓不足、影響進水問題，但也提醒遊客，澎湖水資源缺乏，用水成本高，希望遊客改變用水習慣，「盡量淋浴」，若入住同間旅館房間數日，也能告知旅館人員不必天天換新床單、被單，在不影響旅遊品質前提下，盡量節省水資源。

至於食材採買難題，澎湖縣府坦言，澎湖是觀光地區，發展海洋觀光必然有海鮮需求，旺季期間希望澎湖鄉親也能調整飲食採買習慣，「可以選擇其他食材入菜」，等到淡季，魚貨供應一定會恢復穩定、充足。

「遊客、鄉親都要調整一些生活習慣，相互配合，才能創造雙贏」，澎湖縣府表示，澎湖偏重觀光產業，居民一定也歡迎遊客，只是今年受疫情影響，花火節檔期調整到7月才開幕，與暑假重疊，造成吸客量暴增，預估等到9月暑假結束，澎湖旅遊人潮就會回歸平穩。