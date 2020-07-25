潘孟安黃偉哲為陳其邁助選 連成南高屏大南方大發展

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天下午在高雄展覽館舉辦競選總部成立大會，同時也是「緊衝連線大造勢」，屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲先後站台，都強調如果陳其邁能當選市長，台南、高雄和屏東能再連結成大南方共同生活圈，不管是工、農或商業都能讓南方大發展。

今天的活動，陳其邁團隊以高雄市8個立委選區動員後援會助陣，逾3000人坐滿展覽館南館場地。一開始，立委管碧玲先推薦陳其邁，強調陳其邁當行政院副院長任內對防疫的付出與貢獻，站在衛福部長陳時中後面，與陳時中全力防止新冠肺炎在國內傳染，其成果，國人都感受得到。

潘孟安也推崇陳其邁在行政院的經歷，並強調高雄在過去1年7個多月中無太多發展，高雄和台南、屏東之間過去合作的平台都斷掉，不只斷掉，這一年來很多過去高雄重大關鍵，可以引領台南、屏東一起合作的議題都沒了，讓人覺得很可惜；高雄、屏東是共同生活圈，過了高屏溪就是兄弟的運命，好像一家人。好多屏東人在高雄上班，甚至搬家到高雄，也很多高雄來到屏東，把屏東當作後花園；南、高、屏區域關係到五百多萬人的權益，大家支持陳其邁，一起來推動南方區域的發展。

潘孟安表示，對地方的了解、對縣市政的運作、國情的運作，相信沒人比陳其邁更清楚，所以，大家要選一個不用再學習，預算書拿起來就看得懂，知道哪一區的重點在哪裡，可以馬上上手、馬上上工，沒有蜜月期，馬上緊緊緊、衝衝衝的陳其邁。

黃偉哲上台助陣也打出大南方區域發展。他說，台南、高雄、屏東縣市大連線，不管在工業、農業和商業發展，都可以拚大南方的發展，這也是蔡英文總統的南方大發展計畫，所以一定要讓陳其邁當選市長，讓南、高、屏大連線、大發展。