澎湖湧現大量旅遊人潮 供水暫無缺

澎湖在新冠肺炎疫情趨緩後，每天都湧入上萬名遊客，民生用水激增，台灣自來水公司馬公營業所說，澎湖地區的民生供水至9月底前沒有問題，且有1億噸的淡化海水出水量可支援，民眾可放心。

自來水公司馬公營業所主任呂錦亭表示，大澎湖地區目前一天的供水量約3萬7000噸，其中大馬公地區約2萬9000噸，海水淡化廠每天支援約6成達1萬7500噸的供水量，其餘4成由水庫和深水井支援地區供水，澎湖一家觀光飯店一天的用水量400噸，供水沒有問題。

呂錦亭表示，澎湖地區現有成功、興仁和東衛等3座地面水庫，在今年5月間的豪雨，發揮了儲水功能，目前3座水庫儲水還有83萬噸，除了需保存水庫的安全儲水量，都可完全支援地區的民生供水。

澎湖在新冠疫情趨緩後，國人類出國大爆發，澎湖每天都湧入超過萬人的觀光遊客，使得供水量每天約增加4000噸，最近傳出有鄉間部分管線末端和市區地下管路損壞等，造成零星的缺水情況，水公司除了完成修復外，每天有運水車支援，也都正常恢復供水。