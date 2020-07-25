顧老人和小孩安全過馬路 高雄延長630路口號誌秒距

高雄市交通局為改善行人過馬路的安全，在全市630處路口改善行人通行秒數，以高齡者及兒童的行走速率每秒0.8公尺為計設計號誌秒數，也在15處人潮眾多的路口設置行人通行專用時相，引入觸動延長號誌，提供行動不便的行人較長通行時間。

高雄市交通局正視高市逐漸邁入高齡化社會的事實，調整長久以來以「車行」觀點建置交通設施的方式，改為以「人本」為重的號誌設置方式，盼讓路口的人行環境愈趨友善。

交通局表示，目前已完成檢視全市25米以上道路、159個路段、1828處路口，延長630處路口行人通行秒數，以交通單位訂定適合老人和兒童穿越馬路的每秒0.8公尺調整，希望行人較安全且安心穿越路口。

人潮眾多的路口、路幅寬度較寬且鄰近學校、商圈及公園等的路口，包括六合路、自立路口和成功路、新田路口在內的15個路口，交通局設置行人專用號誌，也規畫引入「觸動延長號誌」，屆時行動不便的用路人過馬路時按觸延長號誌，就有較長時間通行。

高雄市議員黃捷、林于凱力促市府在較寬道路設「行人庇護島」，讓行人等綠燈時有較安全的地方等候。交通局表示，已在路寬40公尺以上、分隔島寬度大於1.5公尺的路口設多處「行人庇護島」，包括「民族、中正路口」、「民權、三多路口」、「民權、四維路口」、「民權、民生路口」、「中華、翠華路口」等，後續也會適當的路口設置。