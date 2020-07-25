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爆量遊客引發澎湖缺水疑慮 台水公司：暑假供水沒問題
離島澎湖每日湧入上萬遊客，馬公市北辰市場、大仁街一帶居民傳出無水可用。自來水公司七區管理處表示，缺水原因是施工不慎挖壞自來水供水管引起，經緊急處理後恢復正常，此外，澎湖供水主要來自海水淡化，目前庫存量充裕，供應至9月無虞。
近日澎湖遊客眾多，澎湖馬公地區每日供水量2.9萬噸，往年同期僅2.5萬噸左右。北辰市場、大仁街一帶傳出無水可用，台水公司清查發現，供水管線遭施工挖損，另有分水鞍處阻塞影響供水能力，總計8戶供水受影響，經緊急處置改善後已恢復正常供水。
外界擔心遊客過多衍生缺水問題。對此，自來水公司七區管理處表示，與去年同期比較，澎湖地區整體用水量每日增加約5000噸，主要供水水源來自海淡廠，成功、興仁、東衛等三水庫合計有83萬立方公尺水量，水源供應無虞。
台水公司七區處長武經文表示，澎湖供水來自海水淡化與水庫儲存，保守估計可供水至9月沒問題，不過澎湖降雨不豐，民眾還是要珍惜得來不易的水資源。
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