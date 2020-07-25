宜蘭縣岳明國小重型帆船離金 往下一站澎湖航行

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小的小帆手們不畏風浪，帶著一股樂觀前進的海洋夢，自109年7月14日從蘇澳港駕馭重型帆船「光腳號」出航，今天結束在金門的行程，於中午11時由水頭碼頭出發，金門海巡隊仍派艇守護小帆手們至下一站澎湖，繼續完成環臺近27天的海洋夢。

在師長及教練團的帶領下，岳明國小師生駕著國內最大重34噸，長60尺的重型帆船「光腳號」，以逆行跳島方式環繞臺灣一周及許多離島如沿途經龜山島、基隆嶼及馬祖，進入金門外海海域時並由海巡署第十二巡防區指揮部統合北部地區機動海巡隊「新北艦」在烏坵海域與第九(金門)海巡隊PP-10053巡防艇實施接力戒護，一路平安順利的在21日下午18時許進入金門水頭港，體驗一系列金門戰地史跡及校際交流活動。

岳明國小師生在金門旅程期間大伙與在地古寧國小師生們一起到塔山發電廠附近的海域進行淨灘、採集海沙及觀察海沙等系列海洋守護活動後，於今日11時由水頭碼頭出發，往下一站澎湖行駛。