宜蘭縣岳明國小重型帆船離金 往下一站澎湖航行
宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小的小帆手們不畏風浪，帶著一股樂觀前進的海洋夢，自109年7月14日從蘇澳港駕馭重型帆船「光腳號」出航，今天結束在金門的行程，於中午11時由水頭碼頭出發，金門海巡隊仍派艇守護小帆手們至下一站澎湖，繼續完成環臺近27天的海洋夢。
在師長及教練團的帶領下，岳明國小師生駕著國內最大重34噸，長60尺的重型帆船「光腳號」，以逆行跳島方式環繞臺灣一周及許多離島如沿途經龜山島、基隆嶼及馬祖，進入金門外海海域時並由海巡署第十二巡防區指揮部統合北部地區機動海巡隊「新北艦」在烏坵海域與第九(金門)海巡隊PP-10053巡防艇實施接力戒護，一路平安順利的在21日下午18時許進入金門水頭港，體驗一系列金門戰地史跡及校際交流活動。
岳明國小師生在金門旅程期間大伙與在地古寧國小師生們一起到塔山發電廠附近的海域進行淨灘、採集海沙及觀察海沙等系列海洋守護活動後，於今日11時由水頭碼頭出發，往下一站澎湖行駛。
海巡署表示，此次「光腳號」帆船環島行程，海巡長程持續接力戒護，顯示海巡任務已不再僅僅是執法及救難而已，同時也是海洋教育與海洋文化的幕後推手。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言