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恆春悄悄邁入高齡化 衛生所動巧思營造高齡友善城市

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春衛生所今天舉辦高齡友善計畫成果展，為讓長者用心創作的才藝受肯定、被看見，將於下月1日起至年底在墾丁福華6家飯店巡展。記者潘欣中／攝影
屏東恆春衛生所今天舉辦高齡友善計畫成果展，為讓長者用心創作的才藝受肯定、被看見，將於下月1日起至年底在墾丁福華6家飯店巡展。記者潘欣中／攝影

屏東恆春地區是旅遊度假勝地，卻也是人口不斷流失的高齡化社區，恆春衛生所前年展開「老有所學、老有所為、老有所樂」高齡友善計畫，為長者量身打造適合的才藝、舞蹈、水中有氧等身心靈成長課程；衛生所今天舉辦成果展，希望長者的成長受肯定、被看見，主任郭仁雄當場宣布，長者才藝展將於下月1日起至年底在墾丁福華6家飯店巡迴展出。

屏東恆春每年湧入數百萬遊客，觀光業一片欣欣向榮，但非服務業的在地青壯人口多到外地謀職，人口結構已邁入高齡化；恆春衛生所主任郭仁雄說，在社會處的老人關懷據點外，衛生所2年前展開高齡友善城市計畫，為長者量身打造適合的才藝、舞蹈、水中有氧等身心靈成長課程，從經常接觸的慢性病患長者向外擴展，發現長者變得更健康、笑容也多了。

恆春衛生所護理長葉家珠，如何為長者安排合的課程是門學問，請教學者專家，開辦恆春月琴、國標舞、水中有氧運動和繪畫、泥作等運動和才藝課程，透過精心設計的課程和頻繁互動，增進長者的身心靈健康；雖然他們都是素人，但讓人看到他們的用心，所有的創作都以「真心」呈現，為讓長者的創作被看見，特別接洽飯店安排巡展，長者的用心受到肯定，會更認真學習，達到健康老化的願景。

68歲的陳阿嬤說，兒女都到外地工作，過去陪伴她的是老伴和電視連續劇，加入繪畫班後發現透過畫筆可以找到快樂，舞蹈班讓她的身體變靈活了，更重要的是了很多志同道合的好朋友，心靈不再感到空虛，更沒想到作品會在飯店展出；膝關節退化的7旬的吳阿嬤說，知道「要活就要動」的道理，但走路實在不舒服，護理人員建議她參加水中有氧課，2個月下來可以散步、外出買菜和訪友了，體認到自在生活就是幸福。

屏東恆春衛生所今天舉辦高齡友善計畫成果展，為讓長者用心創作的才藝受肯定、被看見，將於下月1日起至年底在墾丁福華6家飯店巡展。記者潘欣中／攝影
屏東恆春衛生所今天舉辦高齡友善計畫成果展，為讓長者用心創作的才藝受肯定、被看見，將於下月1日起至年底在墾丁福華6家飯店巡展。記者潘欣中／攝影

衛生所 恆春 屏東

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