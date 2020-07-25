恆春悄悄邁入高齡化 衛生所動巧思營造高齡友善城市

屏東恆春地區是旅遊度假勝地，卻也是人口不斷流失的高齡化社區，恆春衛生所前年展開「老有所學、老有所為、老有所樂」高齡友善計畫，為長者量身打造適合的才藝、舞蹈、水中有氧等身心靈成長課程；衛生所今天舉辦成果展，希望長者的成長受肯定、被看見，主任郭仁雄當場宣布，長者才藝展將於下月1日起至年底在墾丁福華6家飯店巡迴展出。

屏東恆春每年湧入數百萬遊客，觀光業一片欣欣向榮，但非服務業的在地青壯人口多到外地謀職，人口結構已邁入高齡化；恆春衛生所主任郭仁雄說，在社會處的老人關懷據點外，衛生所2年前展開高齡友善城市計畫，為長者量身打造適合的才藝、舞蹈、水中有氧等身心靈成長課程，從經常接觸的慢性病患長者向外擴展，發現長者變得更健康、笑容也多了。

恆春衛生所護理長葉家珠，如何為長者安排合的課程是門學問，請教學者專家，開辦恆春月琴、國標舞、水中有氧運動和繪畫、泥作等運動和才藝課程，透過精心設計的課程和頻繁互動，增進長者的身心靈健康；雖然他們都是素人，但讓人看到他們的用心，所有的創作都以「真心」呈現，為讓長者的創作被看見，特別接洽飯店安排巡展，長者的用心受到肯定，會更認真學習，達到健康老化的願景。