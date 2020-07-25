屏東小黃公車再創便民服務 隨招隨停、大湖線延伸歸來

屏東小黃公車再推便民措施-除「全面加裝車頂燈箱識別系統」外，即日起「村里端隨招隨停」且703大湖線延伸至歸來社區並同步導入預約機制，將為市區外圍村里民眾的對外交通帶來更多便利。

小黃公車是屏東縣政府在107年推出以「計程車代替公車」深入市區外圍村里的便民服務，體恤高齡及行動不便民眾，即日起推出「村里端隨招隨停」服務，讓民眾不需走到站牌即可搭乘；也為讓民眾能更清楚小黃公車來了，不用害怕坐錯車，小黃公車全面加裝車頂燈箱識別系統。

縣府交通旅遊處指出，定期依據「搭乘率」滾動式檢討路線，針對運量較低的703大湖線服務模式重整導入預約機制，該路線除裁撤牛埔站外，將路網延伸至歸來，新增「慈天宮站」、「歸來社區」外，沿線「大春站」、「大湖站」及「頂柳社區」周一至周五也改採為預約制，周六開放全線預約。

預約服務時間為周一至周五早上9點至中午12點、下午13點至18點，預約電話07-5318555或0905-518365，欲取消預約則需在搭乘前1小時取消。

交旅處指出，小黃公車便民服務，所行經的村里端站牌皆設在村里活動中心或宮廟，透過計程車穿梭村里間，大幅縮短民眾與公車站牌的距離。營運2年多以來，109年6月運量提升至近600人搭乘，較去年同期成長253%；而創新服務「乘車安心GO」即時通報系統深獲好評。