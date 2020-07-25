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音樂謠嵐流行音樂創作營隊 盼根留屏東紮根音樂產業

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」，即日起至8月15日止受理報名，歡迎14歲以上至45歲以下對音樂創作有興趣的民眾報名。記者劉星君／攝影
「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」，即日起至8月15日止受理報名，歡迎14歲以上至45歲以下對音樂創作有興趣的民眾報名。記者劉星君／攝影

南部音樂品牌嵐天音樂負責人甘聖竹北漂學習後，回到屏東家鄉，他深知屏東不能被忽略，值得耕耘播種，期望在屏東建立音樂搖藍，培育音樂成長環境，從幕前到幕後，創作表演到發行，舉辦流行音樂創作營隊，邀請金曲製作人王宏恩擔任講師，即日起到8月15日報名。

為期5天的「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」8月19日至23日重磅登場，邀請金曲明星製作人王宏恩、舞台表演訓練師蕭聖傑、名詞人暨錄音師甘聖竹、樂器操作引導者林克偉、編曲師黃岳捷、影像創作導演嵐堡・督本樂恩與行銷人黃逸民分享成功音樂行銷案例等超強師資陣容，引導學員創作出一首屬於屏東或自己的歌。

金曲製作人王宏恩說，他被聖竹的熱情感動，一口答應接下聖竹邀約，他也相信聖竹未來成為屏東的眼、屏東的光，成為那隻蝴蝶，形成效應在屏東。

甘聖竹說，屏東萌芽的「嵐天」，建立音樂環境，執行每場演出，不斷突破，2017年嵐天音樂正式成立，他努力找資源，當時也還在外地學習，他深感，屏東不能被忽略，尤其在音樂，部落孩子身上，「我們比人家多些機會到外面學習，回饋家鄉土地」，不要讓人才離開，讓人才在地運作。

魯凱族與泰雅族血統的甘聖竹說，課程場域包括屏東青年學院、青創聚落、禮納里部落、高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE等地，在部落青翠草場創作與寫作，採擷部落來自深山曠野與自然呼喚的靈感，領取排灣族與魯凱族古謠與古調的啟發，汲取迴盪在山谷中的天籟，站上國際標準舞台高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE發表自己的音樂，學習舉辦演唱會。

王宏恩提到，專業師資南下，堪稱金牌師資陣容大規模在屏東與高雄傳藝，翻轉過往南部或東部子弟，必須前往台北學習，課程深入部落走讀，與在台北水泥建造的都會相較，更容易獲得壯麗大武山系與壯闊太平洋的啟發。

「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」，即日起至8月15日止受理報名，詳情請上粉絲專頁「嵐天音樂」，名額限60名，歡迎14歲以上至45歲以下對音樂創作有興趣的民眾報名。

金曲製作人王宏恩（左）說，他被聖竹（右）的熱情感動，一口答應接下聖竹邀約，他也相信聖竹未來成為屏東的眼、屏東的光，成為那隻蝴蝶，形成效應在屏東。記者劉星君／攝影
金曲製作人王宏恩（左）說，他被聖竹（右）的熱情感動，一口答應接下聖竹邀約，他也相信聖竹未來成為屏東的眼、屏東的光，成為那隻蝴蝶，形成效應在屏東。記者劉星君／攝影

屏東 魯凱族 北漂

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