高雄型農前進台北誠品 「味高雄」特展力拚商機
後疫情時代，全台迎接報復性消費，高雄市農業局為行銷高雄農特產，北上赴台北誠品參加誠品攜手晶品匯，以高雄在地產品為主題的「味高雄」特展，知名藝人聶雲也為了這場公益性特展現身相挺，除為自己代言的「主廚餐桌」與「聶家味」加持，也提高雄農特產加油。
台灣夏季炎熱，冬季溫暖，光照充足，是水果生長的天堂，一年四季水果種類豐富，獨特的風味一直受到海內外民眾青睞，有些水果引進台灣後經過改良，口感更佳。
這次以高雄在地產品為主軸的「味高雄」特展，網羅各地優質農產品，替台灣水果在全球市場提振不少能見度，高雄市農業局代理局長王正一表示，高雄農產品豐富多元，質量均優，高市農業近年積極整合民間企業的通路平台，將高雄水果銷至日本、大陸等亞洲各國，已建品牌口碑。
這次「味高雄」農產市集，有來自高雄型農莊承翰的悠綠客綠檸檬及黃檸檬果乾、劉心怡源成茶莊的紅烏龍及蜜香紅茶、山頂之家蜂蜜， 及張媽媽休閒農場的桑椹汁及桑椹果粒果汁等優質產品，將展到7月30日為止，民眾可到現場體驗高雄的特色農產。
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