鵬管處拋開「分手」陰霾 導入台灣好行拚觀光

大鵬灣國家風景區管理處和BOT合作夥伴在今年3月的仲裁後合作關係畫下句點，鵬管處拋開「分手」陰霾，加快資產鑑價、移轉腳步，隨著青洲遊憩區重新開放，在濱灣碼頭打造獨特蛋型候船碼頭「小巨蛋」成為網美新景點，為迎接解封後的國旅人潮，再引進「台灣好行」拚觀光，8月將有客運車返往高鐵左營站、東琉碼頭和大鵬灣。

大鵬灣國際開發公司因不堪虧損，去年主動終止和政府的BOT契約，停止特區各項營運後，觀光局同意依今年仲裁結果返還保證金3億元，終止契約，結束雙方15年夥伴關係；鵬管處表示，酒店、賽車場等既有設施，涉及營運資產鑑價、移轉等事項，正與民間機構協調鑑價機構，再經地方法院審理判決，希望盡快收回活化利用，活絡整體觀光。

鵬管處說，原BOT廠商停止營業，上半年又受疫情影響，人氣下滑，但隨著國內疫情趨緩，封閉近1年的青洲遊憩區6月重新開放，斥資逾4000萬元打造的候船碼頭，因優美白色蛋形棚頂造型被譽為「小巨蛋」，供鵬琉線和遊湖艇遊客上下船和賞景，夜間點燈並有咖啡連鎖店進駐，未來串流蚵殼島和灣域對岸的主燈巨鮪來富、海之女神等，打造為灣域的新亮點，暑假期間人氣飆升。