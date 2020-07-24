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澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水
暑假期間澎湖平均每天湧入1萬多遊客，市區部分邊緣地帶、自來水管線末端居民發現，有時沒有水可用，苦不堪言。澎湖縣政府了解用水尖峰時間是有部分地區因水壓不足，水量小或一時無水可用，一面呼籲遊客、居民一起節約用水，也鼓勵居民裝水塔儲水。
澎湖縣這個月每天湧入上萬遊客，縣府統計人數最多時是一天約1萬5000人，平均每天有1萬1000人到1萬2000人之間，飯店、民宿一房難求，用水也產生困擾，市區邊緣、供水管線末端、地勢較高地區的居民有時打開水龍頭無水流出。
縣府發言人陳其育表示，澎湖用水6成靠海淡廠，海淡廠每天可產出2萬5000噸到3萬噸水，加上4成水庫和地下水，一般足夠供應居民生活用水，這段時間湧入的遊客比去年花火節是稍多，去年花火節期間每天約有1萬遊客湧入，水還是足夠使用，可是在用水尖峰時間，因水壓不足，市區邊緣和地勢較高的區域如果有裝水塔，還有水可用，沒有裝的住戶是有一時無水可用的問題。
陳其育說，縣府會加大力道宣導節約用水，畢竟水資源澎湖很珍貴，自來水公司海淡廠淡化海水產製的淡水，每度成本約60元，賣給用戶一度50元，不管居民或遊客，都希望能節約用水；另方面會鼓勵居民裝儲水塔儲水，以在用水尖峰時間仍有水可用。
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