美麗海灣帆影點點 澎湖帆船賽海域競技
2020台灣盃全國帆船錦標賽，來自全國9縣市、170位選手，今天起在馬公觀音亭海域、西嶼海域展開3天比賽，總計有11項船型賽事，讓美麗海灣風帆點點，更加美麗。
台灣盃全國帆船錦標賽今天由中華民國帆船協會理事長陳雙全、澎湖帆船協會理事長許國政與縣政府教育處長蘇啟昌等人共同鳴笛展開，來自台北、宜蘭、台中、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖等9縣市參賽選手，將在馬公觀音亭與西嶼海域進行為期3天的繞標賽與越野賽。
陳雙全表示，台灣盃全國帆船錦標賽分男子、女子與公開等3組，包括有雷射標準型、輻射型、風浪板RS:X、RS:One、帆船雙人國際420型、風浪板T293等船型進行，今天共進行3航次繞標賽。
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