美麗海灣帆影點點 澎湖帆船賽海域競技

8月15日將舉行高雄市長補選，讓港都又再度成為焦點。你對高雄有什麼印象？高雄很熱、百貨公司很多、路又直又寬敞、主要幹道路名按照一到十排列、高雄人買水喝、有很多軍校、有漂亮的美麗島捷運站、很美的衛武營園區。如果如果不談政治，你還會想到些什麼？臉書社團高雄點拋出了一個話題，吸引很多在地人熱烈分享高雄冷知識。

2020-07-24 17:00