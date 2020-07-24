全中運屏東地主隊大同高中大贏家致勝關鍵家人支持力量

全中運落幕，屏東縣大同高中全中運表現亮眼拿下37面獎牌，以大會採計前8名，是屏東縣奪牌率最高學校，舉重拿下3金，分別是江擢穎、紀芷涵與童志媛，為準備全中運，她們參加集訓一個多月沒回家，比賽場上看到久違家人現身加油打氣時，特別感動，教練郭奕含說「致勝關鍵是家人的力量」。

屏東縣大同高中指出，全中運拿下37面獎牌，4金5銀7銅。舉重3金，國女59公斤江擢穎，71斤紀芷涵、76公斤童志媛。競技體操高女成隊金牌，大同高中蔡佳儒。舉重項目紀芷涵，挺舉總和破大會紀錄。

紀芷涵、童志媛兩人都是獅子鄉內獅村排灣族，紀芷涵說，她在今年2月出車禍，左膝蓋破了一大洞，「當時還沒想到全中運會延後」，傷口復原要兩個月，期間每天晚間偷哭自責為什麼那麼不小心，後來知道全中運延期，她告訴自己，要以最好狀態復出，展開魔鬼練習，將成績拉回來。

童志媛說，練習過程「手很痛又很重」，她告訴家人想放棄，在家人鼓勵下撐下去，她突破自己拿下金牌，感謝家人鼓勵，特別來看她比賽，今受訪時，談起家人的支持，一度落淚哽咽；江擢穎說，全中運在屏東舉行，生病的阿公特別出院觀賽，特別感動。

「致勝關鍵是家人的力量」舉重教練郭奕含說，全中運在屏東舉辦，所有選手的家人都能到場觀賽，家人的力量比什麼都大。

競技體操蔡佳儒說，小六時膝蓋受傷，開兩次刀，「一直處在養傷又恢復又養傷又恢復狀態」，她不放棄，全中運競技體操成隊競賽中，拿下高女成隊金牌。