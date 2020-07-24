高齡化嚴重 高雄偏鄉有七處據點守護失智長輩

「醫生你來啊！」高雄市83歲吳阿嬤與85歲古阿嬤皆是失智症患者，平日煮菜重複加鹽或記不得家人名字，兩人在失智共同照護中心轉介下成為社區失智服務據點成員，歷經一年照護，兩人情況沒有惡化，看見主治醫師開心打招呼。

旗山醫院表示，只要經由醫院確診罹患失智症，院方轉介病患前往旗美區7處據點延緩老化，不讓家屬感到孤立無援。

衛福部旗山醫院指出，因應高齡化社會，去年成立失智共照護中心。一年多來，旗山醫院已轉診50位失智長輩前往旗山、美濃（二處）、內門、杉林、甲仙、那瑪夏等七個社區失智據點，共照中心人員定時訪視，觀察長輩情況。

83歲吳阿嬤講話會不停重複，煮菜更會重複加鹽，另位85歲古阿嬤則是獨居，常忘記吃過飯或藥，記不得家人名字。兩位高齡阿嬤皆經由醫師診斷確認罹患輕微失智症，轉介至內門聖功失智社區服務據點參與相關活動。

旗山醫院神經內科醫師蔡松年上午到內門訪視，兩位阿嬤滿臉笑容，主動跟醫師打招呼，雖然不常回醫院，還是可以認出人。蔡松年說，兩位長輩沒有持續退化，而且感覺更有活力，據點對病情有幫助。

旗山醫院指出，高雄長庚、高雄榮民總醫院、高雄醫學院、大同醫院、小港醫院與凱旋醫院均設有失智共照中心，民眾可多利用。