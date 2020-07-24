另類抗疫英雄 老兵重返金門為牛隻注射疫苗

老兵重返英雄島，以前是拿槍桿子打敵人，這回是用針筒為牛隻注射疫苗。近40年前在金門服役的獸醫郭輝安，一天為400頭金門牛注射疫苗，對抗牛結節疹，成了「另類抗疫」英雄。

金門縣月初爆發全台灣地區首例牛結節疹，在行政院農委會協調下，歐盟自南非調度來的一萬劑疫苗，22日深夜由C130軍機載抵金門；郭輝安等高雄市動物保護處4名獸醫守護疫苗同來，昨天起和嘉義大學等校獸醫系師生，以針頭注射或吹箭方式，共同協助為牛打針。

郭輝安今天繼續為牛隻施打疫苗，協助防疫作業的金門縣林務所所長鐘立偉，深受郭輝安認真的工作態度感動。鐘立偉說，昨天看到郭輝安在烈日下揮汗如雨，郭輝安跟他要一把傘，他以為郭輝安是要遮太陽。

沒想到郭輝安告訴鐘立偉，「不是，這些疫苗從保溫箱拿出來，並灌注到針筒的這段空檔，如果溫度過高，疫苗活性就會降低，這是歐盟特別捐助我們的，每一針都很珍貴，不能浪費」。

鐘立偉說，當時因為找不到陽傘，郭輝安只得用帽子和紙箱遮住陽光，斗大的汗珠弄濕了剛鋪好的紙板。

郭輝安今天受訪表示，疫苗的保存溫度是攝氏4到8度，如果褪溫超過時間，藥效就會大打折扣了。

郭輝安從事獸醫工作多年，經常到台灣各地「服務」動物，每次都用心完成長官交付的任務，這次也是如此。他說，除了趕牛、固定牛隻比較花時間，注射其實很快速，光是昨天一天就為400頭牛完成注射，進度超前。

金門軍旅期間，郭輝安曾待過山后、下莊，退伍前在南雄旅部擔任參事。他說，1969年剛到金門時，還遇上短暫的「單打雙不打」歲月，笑說，砲彈打不透花崗石，他們很安全的。

這次是郭輝安第一次搭乘軍機，也是他自1981年退役後第3次重返金門。他說，6年前來金門時就發現人事已非，道路、建築都不是以往模樣，幾乎都認不得了；昨晚再試著尋找昔日的營區，也找不著了。

郭輝安這回是和同事郭明欽、孫嘉鴻和夏魁山一起來到金門，其中郭明欽是打下金門牛結節疹疫苗第一針的人，笑說是獸醫生涯中值得紀念的一刻。他們希望金門牛結節疹疫情能很快落幕。