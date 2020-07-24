快訊

女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

另類抗疫英雄 老兵重返金門為牛隻注射疫苗

中央社 / 金門縣24日電

老兵重返英雄島，以前是拿槍桿子打敵人，這回是用針筒為牛隻注射疫苗。近40年前在金門服役的獸醫郭輝安，一天為400頭金門牛注射疫苗，對抗牛結節疹，成了「另類抗疫」英雄。

金門縣月初爆發全台灣地區首例牛結節疹，在行政院農委會協調下，歐盟自南非調度來的一萬劑疫苗，22日深夜由C130軍機載抵金門；郭輝安等高雄市動物保護處4名獸醫守護疫苗同來，昨天起和嘉義大學等校獸醫系師生，以針頭注射或吹箭方式，共同協助為牛打針。

郭輝安今天繼續為牛隻施打疫苗，協助防疫作業的金門縣林務所所長鐘立偉，深受郭輝安認真的工作態度感動。鐘立偉說，昨天看到郭輝安在烈日下揮汗如雨，郭輝安跟他要一把傘，他以為郭輝安是要遮太陽。

沒想到郭輝安告訴鐘立偉，「不是，這些疫苗從保溫箱拿出來，並灌注到針筒的這段空檔，如果溫度過高，疫苗活性就會降低，這是歐盟特別捐助我們的，每一針都很珍貴，不能浪費」。

鐘立偉說，當時因為找不到陽傘，郭輝安只得用帽子和紙箱遮住陽光，斗大的汗珠弄濕了剛鋪好的紙板。

郭輝安今天受訪表示，疫苗的保存溫度是攝氏4到8度，如果褪溫超過時間，藥效就會大打折扣了。

郭輝安從事獸醫工作多年，經常到台灣各地「服務」動物，每次都用心完成長官交付的任務，這次也是如此。他說，除了趕牛、固定牛隻比較花時間，注射其實很快速，光是昨天一天就為400頭牛完成注射，進度超前。

金門軍旅期間，郭輝安曾待過山后、下莊，退伍前在南雄旅部擔任參事。他說，1969年剛到金門時，還遇上短暫的「單打雙不打」歲月，笑說，砲彈打不透花崗石，他們很安全的。

這次是郭輝安第一次搭乘軍機，也是他自1981年退役後第3次重返金門。他說，6年前來金門時就發現人事已非，道路、建築都不是以往模樣，幾乎都認不得了；昨晚再試著尋找昔日的營區，也找不著了。

郭輝安這回是和同事郭明欽、孫嘉鴻和夏魁山一起來到金門，其中郭明欽是打下金門牛結節疹疫苗第一針的人，笑說是獸醫生涯中值得紀念的一刻。他們希望金門牛結節疹疫情能很快落幕。

金門 疫苗 獸醫

延伸閱讀

退伍老兵重回金門 全力協助為牛隻施打牛結節診疫苗

逃犯藏金門！警方積極查捕通緝犯 2個月全島逮23人

醫病平台／後疫苗時代的疫苗策略：我們準備好了嗎?

疫苗開發只能看南韓車尾燈 政府沉迷抗疫大內宣錯過關鍵時機

相關新聞

墾丁戲水險被水上摩托車撞 找業者理論惹來一肚子火

暑假展開後又搭上安心旅遊補助及振興券發放，夏日水上活動勝地的屏東墾丁重現人潮榮景，遊憩沙灘不時出現水上摩托車在戲水遊客旁...

高雄內門61歲婦人失蹤7天平安尋獲 靠野生竹筍維生

高雄市內門區61歲黃姓婦人在本月16日起外出未返家，家人會同守望消防隊與相助隊人員找尋多日未果，失蹤第7天竟虛脫倒臥在田...

2020世界巧克力大獎亞太區競賽 再臨屏東！

ICA（International Chocolate Awards）2020世界巧克力大獎亞太區競賽再度於屏東舉辦，雖...

蔡英文參訪全台最大抽水機工廠 承諾重視傳產發展

蔡英文總統今天上午參訪嘉義縣民雄鄉三太造機廠公司，三太生產的工業級離心式泵（抽水機）是國家級重點傳統產業，第二代董事長陳...

退伍老兵重回金門 全力協助為牛隻施打牛結節診疫苗

金門牛結節疹疫苗緊急注射，今天進入第2天，截至中午為止共注射754 頭牛隻，連同昨日已完成 2552頭牛隻疫苗注射，金門...

影／建商豪擲400萬首創海上公設 帶住戶遊港體驗高雄

一般住宅大樓建案，公共設施往往是吸引入住的招牌亮點，有的獨立規畫公設會館，多半設在一、二樓或頂樓，但最近有建商首創「海上...

全中運驕仔娃娃詢問度高網友問哪裡買 潘孟安：非賣品

堪稱史上最艱鉅全中運在屏東昨圓滿落幕，屏東縣政府設計2020全中運吉祥物「驕仔」娃娃，許多網友在潘孟安臉書留言詢問「驕仔...

牛結節疹疫苗 金門首日施打1798頭

金門爆發國內首例牛結節疹引起國內外重視，歐盟從南非調度1萬劑疫苗致贈台灣，前晚由軍機運抵金門，昨天在全縣各養牛場施打，預...

高雄建社宅 內政部幫忙蓋

內政部長徐國勇昨天連趕台東、高雄兩地，參觀高雄老青共居住宅時，要市府趕緊再找地興建社會住宅，在合法範圍下，將基礎容積放到...

打造屏東觀光圈 大鵬灣為蛋黃區

交通部觀光局規畫跨區域結盟的觀光圈平台，打造地方觀光品牌，選定全國9個風景區推動。交通部長林佳龍昨天到大鵬灣參加屏東觀光...

高市議長補選 藍曾麗燕迎戰綠張勝富

高雄市議會7月31日補選議長，原擬今天假投票推出議長候選人的民進黨團，昨天協調結果，議員陳明澤退出參選，由曾任4年黨團總...

這離島不會擠爆！在地人推「偽出國」又不用人擠人

台灣疫情趨緩，交通部觀光局推出的安心旅遊補助本月上路，剛好碰上暑假期間，使得國旅大爆發，紛紛追求「偽出國」感，以花東離島最受民眾喜愛，澎湖甚至出現網路訂房爆量被民宿退單情況。對此，一名馬祖人出面強力推薦「這個離島不會爆！」...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

新北垃圾丟來桃園亂象多 桃市評估試辦「隨袋徵收」

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。