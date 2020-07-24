金門海巡灘岸發現未爆彈 軍方確認戰防雷殘體

海巡署第九（金門）岸巡隊今天執行灘岸巡查時，在烈嶼鄉雙口岸際發現2枚疑似地雷物品。金門防衛指揮部確認為「M6式戰防雷」殘體，由在防爆小組人員戒護下帶回處置。

金門岸巡隊發布新聞表示，第三機動巡邏站上午巡查時，在烈嶼鄉雙口岸際（陸軍W27據點）發現2枚疑似地雷物品，為避免民眾受傷，封鎖現場管制人員進出，並通報金防部彈藥庫未爆彈處理小組派員處理。

金門岸巡隊副隊長王榮忠表示，未爆彈處理小組抵達現場，檢視確認這2枚地雷是「M6式戰防雷」殘體，防爆小組人員將地雷殘體以防爆墊包裹後，在戒護下帶回處置。

海巡署指出，金門地區各島派遣巡邏組是採24小時執勤方式，每天清晨6時到下午6時針對轄內各澳口、沙灘及泊區等易發生死亡海漂動物熱區，實施灘岸巡查工作。

海巡署呼籲民眾如發現任何不法情事或於岸際發生緊急危難事件，立即撥打海巡「118」24小時服務專線，海巡人員將於第一時間前往處理。