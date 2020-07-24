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2020世界巧克力大獎亞太區競賽 再臨屏東！

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
  ICA（International Chocolate Awards）2020世界巧克力大獎亞太區競賽再度於屏東舉辦，讓「屏東可可・台灣巧克力」品牌接軌國際。記者劉星君／攝影
  ICA（International Chocolate Awards）2020世界巧克力大獎亞太區競賽再度於屏東舉辦，讓「屏東可可・台灣巧克力」品牌接軌國際。記者劉星君／攝影

ICA（International Chocolate Awards）2020世界巧克力大獎亞太區競賽再度於屏東舉辦，雖然今年受新冠肺炎疫情影響，可可相關賽事期程延宕，屏東縣府爭取賽事，再次受ICA青睞，讓「屏東可可・台灣巧克力」品牌接軌國際。

屏東縣長潘孟安說，屏東可可以在地風土為出發點，發展可可原豆研製獨特風味，在各大賽事中獲評審青睞，並在國際賽事上屢獲佳績。2019世界巧克力大獎亞太區競賽屏東業者在競賽獲10金、24銀、14銅及6面特別獎，同年世界決賽7金、25銀、6銅的佳績，並奪下世界最佳黑巧克力金獎，可見「屏東可可‧台灣巧克力」品牌已在世界上展現耀眼光芒。

可可種植需要高溫、多濕生長環境，只能種植在南北緯20度之間，台灣來說，以屏東的氣候最合適。屏東目前可可種植面積200多公頃，可可農戶100多戶，巧克力品牌超過30個，有5個可可莊園。

潘孟安說，屏東縣的可可產業形成完整產業鏈，具備栽培、加工及銷售能力，未來結合「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」，有效整合可可各類商品、農特產與生態教育展覽園區，透過多元經營模式，全面提升屏東可可旅遊品質，與帶動周邊經濟效益活絡。

2020世界巧克力大獎亞太區競賽已有來自台灣、新加坡、日本、菲律賓等已有10個亞太區國家、500多件的作品報名參賽，由疫情影響，今年為遠程評審品評的規模。

被評為「全球最好的十個巧克力製作者」的福灣巧克力，創辦人徐華仁說，這次他也將參賽，參賽主題，比較像是帶大家上外太空感覺，用世界上從來沒有人做過的各種巧克力製作方式，聽起來很抽象，他先保密。

業者曾志元說，屏東可可特色，產地來說距離最近，透過發酵做出不同風味表現，花香或果香，可以更多元、新鮮與更多口感變化。

屏東縣府客家事務處指出，此次賽事在7月17日起至8月4日作品收件，品項分三大類別，包含巧克力磚、巧克力抹醬以及巧克力糖果，頒獎典禮預計10月1日舉辦。詳細賽制與規定可參考International Chocolate Awards網站或電洽美和科技大學（08）7799821分機8175李小姐。

屏東力推可可產業，屏東可可面積約有200多公頃，可可農戶100多戶，巧克力品牌超過30個，有5 個可可莊園。記者劉星君／攝影
屏東力推可可產業，屏東可可面積約有200多公頃，可可農戶100多戶，巧克力品牌超過30個，有5 個可可莊園。記者劉星君／攝影
屏東力推可可產業，屏東可可面積約有200多公頃，可可農戶100多戶，巧克力品牌超過30個，有5 個可可莊園。記者劉星君／攝影
屏東力推可可產業，屏東可可面積約有200多公頃，可可農戶100多戶，巧克力品牌超過30個，有5 個可可莊園。記者劉星君／攝影
屏東力推可可產業，屏東可可面積約有200多公頃，可可農戶100多戶，巧克力品牌超過30個，有5 個可可莊園。記者劉星君／攝影
屏東力推可可產業，屏東可可面積約有200多公頃，可可農戶100多戶，巧克力品牌超過30個，有5 個可可莊園。記者劉星君／攝影

屏東縣 可可 巧克力

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