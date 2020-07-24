高雄大學義守大學合舉辦數位行銷媒合會 助企業轉骨

新冠肺炎疫情肺炎疫情改變民眾的消費習慣，「零接觸商機」順勢崛起，衝擊傳統經營模式，國立高雄大學為此攜手高雄市政府青年局、義守大學共同舉辦數位行銷媒合會，介紹公部門可用資源以及輔導成功案例，約上百家在地服務、零售與餐飲業者與會「取經」。

高雄大學研發長林東毅表示，現在民眾的生活已離不開智慧手機，在網路時代，行銷更要跳離傳統思維模式，隨著網速升級，找尋銷售新藍海。

高雄大學與義守大學這次聯手，結合多位資訊、資工、商管、行銷等專長的教授及育成中心資訊廠商，分享企業「轉骨」的案例。「數位玩家」執行長莊子緯提醒有意利用數位行銷的業者，首先應確定產品的定位及訴求對象，尤其要能「虛實結合」，進而轉化為訂單、收益。

「好客科技」執行長賴經文舉各例，很多大品牌業者爭相經營會員，透過入會禮、消費集點、優惠券等誘因收集會員資料，進而掌握會員消費習慣再量身打造行銷活動，像發送折扣優惠券，寄發簡訊喚醒沉寂會員等，每次促銷活動結束後都要評估與優化，才能建立忠實鐵粉。