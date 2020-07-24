除了「又高又雄」之外？來聽高雄人說冷知識！

8月15日將舉行高雄市長補選，讓港都又再度成為焦點。你對高雄有什麼印象？高雄很熱、百貨公司很多、路又直又寬敞、主要幹道路名按照一到十排列、高雄人買水喝、有很多軍校、有漂亮的美麗島捷運站、很美的衛武營園區。如果如果不談政治，你還會想到些什麼？臉書社團高雄點拋出了一個話題，吸引很多在地人熱烈分享高雄冷知識。

五福路與中華路口的圓環。 圖片來源／ Google街景

道路地點類：

●和高雄相連的縣市：台南、屏東、嘉義、花蓮、南投。

●太平島隸屬高雄市旗津區。

●高雄車站往屏東車站不是南下，而是東向。

●雄女前的英雄路，是高雄最短的路

●高雄的圓環中間可以過，但是機車還是要繞圈。

●熱鬧的漢神巨蛋，以前是大片菱角田。

●全台第一家好市多在中華五路。

●三民家商不在三民區，在左營區。

●岡山也有「擎天崗」，但卻是一棟大樓。

●高雄市中心才稱為「高雄」，其他地方會稱地名「左營」、「鳳山」，所以左營人日常會說「我要去高雄」。

●號稱「楠梓百慕達」的楠梓陸橋是最容易迷路、不適合騎車的地方。

圖片來源／ 高雄市政府全球資訊網

食物特產類：

●問「高雄特產」是什麼？高雄人回答不出來，答得出來是外地人。

●岡山羊肉很有名，但卻看不到半頭羊。

●外來遊客以為壽山動物園的猴子是園方放養的！

●丹丹漢堡最有名的是「皮蛋瘦肉粥」？