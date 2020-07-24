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全國首例 屏東霧台鄉自然人文生態景觀區公告

中央社 / 屏東縣24日電

全國第一個原住民族地區自然人文生態景觀區今天公告，範圍包括屏東霧台鄉大武、神山和阿禮等3個部落，面積1435萬2390平方公尺。

霧台鄉有「雲霧上的部落」、「魯凱族聖地」、「雲豹故鄉」等美稱，屏東縣政府表示，霧台鄉自然人文生態景觀區，已完成劃設公告，範圍涵蓋阿禮、神山、大武等3個部落，面積合計約1435萬2390平方公尺。

縣府表示，霧台人文生態景觀區內包括目前很夯的大武部落哈尤溪七彩岩壁秘境和雲豹之湯、阿禮部落台24線46K開始一直到小鬼湖林道，以及神山部落神山瀑布生態園區等景色，豐富多元又有大自然奧秘的人文景觀，是遊憩產業發展的豐富素材。

霧台鄉長杜正吉表示，下週將召集部落開會研議相關進入生態景觀區細節；細節訂定後，遊客進入生態景觀區必須透過鄉公所網站申請解說員才能進入，若擅自進入，將依觀光發展條例罰則，最高罰新台幣3萬元。近期細則還沒訂定，民眾進入景觀區還不必申請。

哈尤溪七彩岩壁近幾年很夯，常有遊客私自進入，大武部落以部落之名訂定需要申請解說員才能進入，卻遭外界批評利用自然景觀賺觀光財，再加上神山瀑布經常發生遊客溺斃事件，部落希望有正式法規能夠規範遊客。

從民國104年起，部落為避免生態環境遭受破壞，主動提案劃設自然人文生態景觀區，經縣府及霧台鄉公所積極向中央爭取，順利在今年7月完成劃設及公告等法定程序。

屏東縣政府 生態園區 原住民

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