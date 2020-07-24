高雄榮總巡迴義診服務到家 澎湖老榮民感到開心
20年如一日，高雄榮總醫療團隊今天抵澎展開巡迴醫療義診服務，首站直接到馬公龍行新城的中心內看診，讓老榮民們感到開心。
高雄榮總醫療團隊由院長林曜祥率隊，成員還有台南和屏東分院的醫護人員，包括有心臟內科、外科、腸胃科、家庭醫學、傳統醫學、牙科、眼科、耳鼻喉科、皮膚、腹部、乳房超音波、心電圖與針灸等12項專科服務，今天起一連在本島和離島進行5天的巡迴義診服務。
高雄榮總醫療團隊今天抵澎，首站至馬公龍行新城義診，大批的老榮民與社區民眾在志工的協助下，接受各科醫療詳細的檢查與看診，盛讚醫療團隊服務到家，明天起分別前往七美、吉貝、西嶼和湖西等巡迴義診。
林曜祥表示，高雄榮總在陳江章文教基金會與陳趙樹公益慈善基金會的協助下，自民國89年起迄今，每年都安排醫療團隊到澎湖進行巡迴義診服務，數十年來如一日，獲得地方一致好評。
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