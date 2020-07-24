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蔡英文參訪全台最大抽水機工廠 承諾重視傳產發展
蔡英文總統今天上午參訪嘉義縣民雄鄉三太造機廠公司，三太生產的工業級離心式泵（抽水機）是國家級重點傳統產業，第二代董事長陳敏政的太太陳趙美重表示，台灣的傳統產業多年來不受重視，首次有官員來訪，期望蔡英文能協助傳統產業再度發揚光大。
陳趙美重表示，他們於1928年成立，最初根本沒人製作抽水機，經陳敏政自行買國外書籍設計、研發，成為全台最早也最有規模的抽水機公司，但因多年不受國內重視，較難與國外廠商合作，很感謝蔡總統前來，蔡總統也現場指示工業局，重視傳統產業遇到的問題，研擬如何扶植國內的傳統產業。
蔡英文由嘉義縣長翁章梁、立委王美惠陪同，參觀三太造機場內的抽水機模型、歷史，經簡報了解，多數民生都與抽水機有關，如石化產業、水力電廠、防洪救災等，目前三太公司生產了4台全台最大馬力4000匹的抽水機，安裝於高雄市高屏堰取水站，運輸量占高雄民生用水8成。
總統府副秘書長李俊俋表示，2001年納莉風災時，三太公司曾協助搶救石門水庫的大型抽水機，更參與國家許多公共工程的建設，蔡總統特別感謝三太公司對國家的貢獻。
三太公司向蔡英文反映，近年國內重大公共工程都開國際標，且採統包的方式，公司得標後未採用國內廠商的產品，而是用第三世界國家低價生產的工業產品，影響國內傳統金屬加工業的生存。
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