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退伍老兵重回金門 全力協助為牛隻施打牛結節診疫苗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
支援的獸醫使用吹箭，為一些比較不好控制的牛隻施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
支援的獸醫使用吹箭，為一些比較不好控制的牛隻施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影

金門牛結節疹疫苗緊急注射，今天進入第2天，截至中午為止共注射754 頭牛隻，連同昨日已完成 2552頭牛隻疫苗注射，金門縣動植物防疫所表示，原本規劃5天內可完成縣內牛隻約5千頭的防疫注射，現在進度超前，可能不需要一周，就可完成全島牛隻施打，讓牠們不會再受到感染。

今天上午超過50人的注射團隊分成8組，繼續前往金門各地養牛場為牛隻接種疫苗，當中曾在金門當過兵的高雄市動保處獸醫郭輝安對金門有份特殊的情感，他回憶，曾在民國68年時在南雄師當兵，當時的金門還是「單打雙不打」的時代，讓他記憶深刻，後來1年半後就退伍了。

郭輝安說，當年的金門道路不多，牛也很罕見，只有寥寥無幾的幾隻耕種的牛隻，41年過去，連同這次，他總共來過金門3次，感覺金門變化很大，昨晚還曾想利用空閒時間去找找營區，但發現，營區都拆了，只剩下高粱田與房子，營區旁的路都不見了。

他說，近年來，他也到各縣市與離島支援防疫注射，這次知道來金門還是很開心，希望趕快幫忙把疫苗注射的工作完成，讓牛都有抗體，他說，單單昨天，他就完成2場近400隻牛的注射，從事獸醫30多年的他說，一切都 駕輕就熟，很順利。

金門縣林務所長鐘立偉則透露，郭輝安的很多小動作，讓他很感動，原來近日金門每天溫度都達到32度的高溫，郭獸醫全身穿著防護設備，雙手左右開弓，持續性的向牛隻打針，滿頭大汗的郭獸醫昨午突然向他問可否幫忙找遮陽傘 ?

他當下以為是郭獸醫要遮陽，只見郭獸醫把自己的帽子摘下來，搭配紙板，為疫苗遮陽。

汗流浹背的他解釋，「這些疫苗從保溫箱拿出來，並灌注到針筒的這段空檔，如果溫度過高，疫苗活性就會降低，這是歐盟特別捐助我們的，每一針都很珍貴，不能浪費。」。

而高雄市動保處秘書郭明欽則是打下歷史第一針疫苗的獸醫，郭明欽說，他從事獸醫工作有22年，這次負責打下第一針疫苗，也算是他職場上值得紀念的一刻，希望趕快把疫苗打完，讓金門的牛趕快產生免疫力，保護金門牛隻畜牧產業；他也透露，大家每天都打到1點多，才休息吃飯，一吃完飯，又馬上繼續打，直到傍晚才休息，雖然辛苦，但大家都覺得很有意義。

歐盟自南非緊急調度贈送台灣的1萬劑疫苗今天持續施打，昨天負責打下歷史第一針疫苗的獸醫是高雄市動保處秘書郭明欽。記者蔡家蓁／攝影
歐盟自南非緊急調度贈送台灣的1萬劑疫苗今天持續施打，昨天負責打下歷史第一針疫苗的獸醫是高雄市動保處秘書郭明欽。記者蔡家蓁／攝影
高雄市動保處此次支援多位獸醫，包括秘書郭明欽（左）、組長孫嘉鴻（中）與獸醫郭輝安（右）。記者蔡家蓁／攝影
高雄市動保處此次支援多位獸醫，包括秘書郭明欽（左）、組長孫嘉鴻（中）與獸醫郭輝安（右）。記者蔡家蓁／攝影
從事獸醫30多年的高雄市動保處獸醫郭輝安對金門有份特殊的情感，他曾在民國68年時在南雄師當兵，當時的金門還是「單打雙不打」的時代，讓他記憶深刻。記者蔡家蓁／攝影
從事獸醫30多年的高雄市動保處獸醫郭輝安對金門有份特殊的情感，他曾在民國68年時在南雄師當兵，當時的金門還是「單打雙不打」的時代，讓他記憶深刻。記者蔡家蓁／攝影
高雄市動保處的獸醫，今天持續到各養牛場協助注射疫苗。記者蔡家蓁／攝影
高雄市動保處的獸醫，今天持續到各養牛場協助注射疫苗。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫苗 獸醫

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