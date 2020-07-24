論文事件疑同志爆料？ 李眉蓁陣營不臆測籲團結

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁論文門事件越滾越大，還有「陰謀論」指向黨內同志爆料。李眉蓁競選發言人呂謦煒表示，不多加臆測盼黨內展現最大的團結。

李眉蓁因為碩士論文被爆大量抄襲而宣布放棄碩士學位參選高雄市長；但事件似乎未止血，媒體人趙少康於政論節目指出揭露此事的不是民進黨而是國民黨的同志。

呂謦煒接受中央社電話採訪表示，不願針對趙少康的說法多做臆測，至於論文的瑕疵會尊重中山大學的處理結果，盼國民黨用團結的力道捍衛高雄的執政權。

有關趙少康指國民黨內同志爆料的說法，揭發李眉蓁論文抄襲的吹哨者前促轉會副研究員吳佩蓉持續在臉書（Facebook）發文指出，有人刻意放風聲想收割也好、內鬥也罷，見縫插針也不無可能。

她說，6月23日到國圖印資料調閱高雄市議員李雅靜和李眉蓁的論文，國圖會有她進出與借閱紀錄等。她聲明揭弊與查弊的決心與毅力請勿輕忽。

有關李眉蓁論文被指國民黨內同志爆料一事，民眾黨高雄市長參選人吳益政在今天的記者會回應聯訪，他說揭露的途徑很多，呼籲要進修唸書就要規規矩矩的做學問，很多人追求形式上的文憑，有些學界和政界的人有不好的習慣，歪風不可長；此事造成的傷害盼未來多討論多改進。

有報導指出，李眉蓁論文事件受惠最大的是吳益政，記者提問是否認識前促轉會副研究員吳佩蓉？吳益政說，有認識沒有共事也沒有深交。

有關國民黨同志爆料李眉蓁論文的說法，國民黨不願具名的人士希望沒有證據勿撕劣國民黨的團結；不過這名人士對於李眉蓁在論文爆出大量抄襲之後，誠信受到質疑，其內部危機處理不好犯了大錯，擔心國民黨在高雄市長補選選情會受到很大的衝擊。