選舉公報仍列李眉蓁碩士已快印完 8/9前派送

註記中國國民黨高雄市長參選人李眉蓁碩士學位的110萬份選舉公報幾乎印完，高雄市選舉委員會主任委員楊明州今天表示，預計8月9日前派送，是否重印待中央選委會說明。

不過，中選會副主委陳朝建昨天說，登記期間截止後，政黨無法撤銷對參選人的政黨推薦，如同參選人也無法自行宣布不登載但卻送件審定在案的學歷。

碩士論文遭指抄襲爭議，李眉蓁昨天宣布放棄國立中山大學碩士學位，並會向高雄選委會申請刪除選舉公報學歷欄內這項學歷。

楊明州表示，選委會已去函中選會，請示有關李眉蓁聲明及選舉公報是否重印，須等中選會回覆。

楊明州上午巡視選舉公報印製情形表示，選委會預計8月9日前將選舉公報連同投票通知單分送區公所，再由公所派送各家戶，除會將公報張貼於適當地點，也會為視障選民錄製有聲公報。

他說，補選於8月15日上午8時到下午4時投票，請選民帶身分證、印章及投票通知單到指定投票所投票。