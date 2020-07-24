選舉公報仍列李眉蓁碩士已快印完 8/9前派送
註記中國國民黨高雄市長參選人李眉蓁碩士學位的110萬份選舉公報幾乎印完，高雄市選舉委員會主任委員楊明州今天表示，預計8月9日前派送，是否重印待中央選委會說明。
不過，中選會副主委陳朝建昨天說，登記期間截止後，政黨無法撤銷對參選人的政黨推薦，如同參選人也無法自行宣布不登載但卻送件審定在案的學歷。
碩士論文遭指抄襲爭議，李眉蓁昨天宣布放棄國立中山大學碩士學位，並會向高雄選委會申請刪除選舉公報學歷欄內這項學歷。
楊明州表示，選委會已去函中選會，請示有關李眉蓁聲明及選舉公報是否重印，須等中選會回覆。
楊明州上午巡視選舉公報印製情形表示，選委會預計8月9日前將選舉公報連同投票通知單分送區公所，再由公所派送各家戶，除會將公報張貼於適當地點，也會為視障選民錄製有聲公報。
他說，補選於8月15日上午8時到下午4時投票，請選民帶身分證、印章及投票通知單到指定投票所投票。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言