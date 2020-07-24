影／建商豪擲400萬首創海上公設 帶住戶遊港體驗高雄

一般住宅大樓建案，公共設施往往是吸引入住的招牌亮點，有的獨立規畫公設會館，多半設在一、二樓或頂樓，但最近有建商首創「海上公設」，專供住戶搭乘豪華遊艇遊港賞景，洗滌身心之餘，也提供另種視角體驗城市美感，相當別開生面。

「我們賣的不只是房子，而是賣一種生活Style」，華友聯集團董事長陸炤廷現年40歲不到，接班後有不同的經營思維，他豪擲400萬與知名嘉信遊艇公司合作，租下豪華遊艇當住宅公設，每天提供一航班讓住戶揪團遊港，體驗不一樣的生活情趣，目前周末假日航班已被搶訂一空。

陸炤廷說，搭艇的華友聯住戶以自家親友為主，15人為上限，住戶如碰上慶生等特殊節慶，只要上專屬APP發個心情故事分享，就能報名使用「海上公設」，每團酌收5000元保證金（事後退回）及2000元茶點費，由公司代為準備披薩炸物及美酒等餐點，全家就能享受2小時的遊港行程，自在地在海上開趴，若想求婚，還會送上金莎花束！

「所有入住華友聯建案的2000多住戶都能享受海上公設」陸炤廷表示，台南與高雄都靠海，港灣十分漂亮，但一般首購族或年輕世代每天朝九晚五，接觸遊艇的機率較小，因此透過「海上公設」的概念，可讓大家體驗不同的悠閒生活，活動至明年7月止，迴響若好，不排除續約，或由公司直接購船，成為常態公設。

目前高雄港遊艇遊程一趟3、4萬元不等，因此華友聯推出的「海上公設」幾乎等於免費使用，住戶躍躍欲試。