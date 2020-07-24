因李眉蓁論文風波選情受惠 吳益政：應有擴大效果

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁論文風波擴大，外界認為民眾黨受惠，民眾黨參選人吳益政今天表示，國民黨在這場選戰沒有準備好、硬推人參選，至於受惠一事，他認為「會產生擴大效果」。

吳益政今天由民眾黨立委張其祿等人陪同召開「來政策對決、拒絕躺著選」記者會，宣布「陽光政策高雄前進」的四大景及行動方案，有關李眉蓁昨天宣布放棄碩士學位，外界解讀選情恐受衝擊，普遍認為民眾黨將會受惠，記者提問他的聲量是否增加了？吳益政做了上述回應。

有關聲量增加一事，吳益政表示，沒有相關民調無法得知，不過他指出，國民黨在這場選戰沒有準備好，硬推人參選，「我想（聲量）會產生擴大效果」。

政論評論員提到李眉蓁在論文事件之後，國民黨在高雄市長補選恐成為「老三」。吳益政說，「人民是不是老大最重要，用哪一個黨排第一排、排第二並不重要」，如果民進黨把人民利益放第一「支持他們又何妨？」人民的輸贏才重要。

吳益政說，他想的是如何讓高雄人、高雄市進步，人民可以在此生活及享受；他表示，要實踐讓人民生活快樂享受「當老二無法實踐」，他必須要爭取當市長的機會才能和市民一起努力，以人民為主。