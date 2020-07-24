台中安心旅遊補助夯 第二波補助已獲中央核准
疫情緩解，為了刺激民眾國內旅遊，安心旅遊補助7月1日上路，自由行旅客不分平假日入住參加活動的旅館或民宿，每晚每房折抵1000元，台中市申請安心旅遊補助額度已達68000間房，使用補助金額約6千800萬元，第一波安心旅遊補助額度即將用罄，昨日申請第二次8000萬元補助，已獲中央核准。
台中市府觀光旅遊局配合安心旅遊補助，整合產官資源進行全域式觀光行銷，自7月起推出多支台中城市行銷觀光影片，並在本月8日、9日分別於台北、高雄辦理「安心旅遊 首選台中」推介會，截至昨日執行進度，全台民眾在台中申請安心旅遊補助額度達68000間房，使用補助金額約6千800萬元，執行進度創全台第4名。
觀旅局長林筱淇表示，台中市安心旅遊補助搭配台中購物節及振興券台中十倍奉還超值優惠，全台民眾反應踴躍，第一波安心旅遊補助額度即將用罄，市府於7月23日迅速申請第二次8000萬元補助，已獲中央核准，預估最快將於8月下旬申請第三次補助金額。
林筱淇說，中市府於今年下半年將舉辦一系列精彩活動，如8月好湯溫泉季、9月自行車嘉年華、10月國際舞蹈嘉年華、11月國際花毯節等大型節慶活動，同時也將力推觀光藝文展演、觀光商圈集客振興計畫，台中絕對是民眾國內旅遊首選。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言