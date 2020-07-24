台中安心旅遊補助夯 第二波補助已獲中央核准

疫情緩解，為了刺激民眾國內旅遊，安心旅遊補助7月1日上路，自由行旅客不分平假日入住參加活動的旅館或民宿，每晚每房折抵1000元，台中市申請安心旅遊補助額度已達68000間房，使用補助金額約6千800萬元，第一波安心旅遊補助額度即將用罄，昨日申請第二次8000萬元補助，已獲中央核准。

台中市府觀光旅遊局配合安心旅遊補助，整合產官資源進行全域式觀光行銷，自7月起推出多支台中城市行銷觀光影片，並在本月8日、9日分別於台北、高雄辦理「安心旅遊 首選台中」推介會，截至昨日執行進度，全台民眾在台中申請安心旅遊補助額度達68000間房，使用補助金額約6千800萬元，執行進度創全台第4名。

觀旅局長林筱淇表示，台中市安心旅遊補助搭配台中購物節及振興券台中十倍奉還超值優惠，全台民眾反應踴躍，第一波安心旅遊補助額度即將用罄，市府於7月23日迅速申請第二次8000萬元補助，已獲中央核准，預估最快將於8月下旬申請第三次補助金額。