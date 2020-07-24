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墾丁戲水險被水上摩托車撞 找業者理論惹來一肚子火

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
夏日水上活動勝地的屏東墾丁最近重現人潮榮景，各遊憩沙灘劃設水上摩托車的進出航道，白砂沙灘在岸邊插上黃旗，提醒遊客勿靠近。記者潘欣中／攝影
夏日水上活動勝地的屏東墾丁最近重現人潮榮景，各遊憩沙灘劃設水上摩托車的進出航道，白砂沙灘在岸邊插上黃旗，提醒遊客勿靠近。記者潘欣中／攝影

暑假展開後又搭上安心旅遊補助及振興券發放，夏日水上活動勝地的屏東墾丁重現人潮榮景，遊憩沙灘不時出現水上摩托車在戲水遊客旁穿梭的驚險畫面，有位險被撞到遊客的遊客氣得找業者理論，業者卻回嗆遊客不該在水車航道水域戲水，歡迎去檢舉，墾管處和縣府最近都接獲墾丁水上摩托車危及遊客安全的投訴；墾管處提醒遊客最好在浮球圈圈的水域戲水，將導入遊憩浮動平台機制降低遊憩衝突。

有女遊客向縣府投訴說，日前和家人到墾丁南灣離岸不到10公尺處水域戲水，1台摩托車載客往他們高速衝過來，急煞、甩尾、還刻意在她們身旁繞了一圈，因只在身邊不到3公尺，真的很近，她和先生差點沒嚇死，因為很危險，她叫業者他停下來，質問為什麼這麼做，對方說這裡不是她們游泳玩水的地方，這裡都是水車的航道，還直接嗆聲歡迎去檢舉，沒在怕的。

她說，墾丁國家公園海域遊憩活動管理辦法規定，水上摩托車活動範圍是離岸300公尺至1公里水域，不應該在人多的戲水區活動；如果以浮頭圍圈的水域外都是水上摩托車業者的活動範圍，民眾下水玩或游泳會造成生命安全疑慮，是否能請墾管處樹立警告牌，告示遊客遙能在圍圈以外玩水，被摩托車撞後果自行負責。

墾管處說，各遊憩沙灘劃設水上摩托車的進出航道，岸上均有明顯大型告示牌，海域也以浮球圈出安全水域，但人潮多時很難管控，水上摩托車險撞戲水、衝浪遊客驚險畫面仍不時上演，為降低遊客密度對環境造成的壓力和遊憩衝突，將導入遊憩浮動平台和分區機制，規畫離岸200公尺內為無動力、300公尺外為動力型活動海域，中間100公尺海域設置區隔戲水遊客的人工浮動平台，初期以南灣和船帆石為試辦點，相關經營管理辦法草案已送內政部審議。

夏日水上活動勝地的屏東墾丁最近重現人潮榮景，遊憩沙灘不時出現水上摩托車在戲水遊客旁穿梭的驚險畫面。記者潘欣中／攝影
夏日水上活動勝地的屏東墾丁最近重現人潮榮景，遊憩沙灘不時出現水上摩托車在戲水遊客旁穿梭的驚險畫面。記者潘欣中／攝影

墾管處 墾丁 沙灘

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