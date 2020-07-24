陳其邁：李眉蓁是否找槍手 指導教授也應交代

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁論文爆出抄襲風波，民進黨參選人陳其邁今天表示，李眉蓁要說明論文是否找槍手代寫，她說不察是否指遇人不淑，並盼國民黨找指導教授出面交代。

陳其邁上午接受Hit Fm電台專訪，節目主持人詢問，李眉蓁論文風波是否還有疑點。陳其邁回答，李眉蓁論文96%涉嫌抄襲，關鍵為是否找槍手代寫，她昨天說「不察」是指「遇人不淑」還是資料來源有問題，就直接複製貼上，盼她說明清楚。

中國國民黨主席江啟臣昨天在臉書（Facebook）表示，身為學術工作者，他無法接受學術抄襲，他支持李眉蓁勇敢面對錯誤，放棄中山大學學位。

陳其邁指出，可能是李眉蓁團隊與國民黨黨中央認知有落差，江啟臣似乎希望盡快止血，道歉承認錯誤後重新再來，但李眉蓁團隊可能有所顧慮，在危機處理上有些糟糕。

主持人進一步提問，針對論文風波是否應檢討學術教育，擴大檢驗碩士在職專班論文。陳其邁回答，「車禍腿斷了，應該不會先處理糖尿病、高血壓的問題」，高等教育是以後長期要處理的問題。

他說，國立大學本來就有學術倫理及查核機制，學生寫了這種論文，指導教授要負起責任，應重新檢視指導教授林德昌，呼籲與林德昌友好的國民黨應該把人找來，與江啟臣、李眉蓁等3人一起出面給社會交代、道歉。

主持人詢問，論文風波是藍綠白哪方爆料。陳其邁回答，論文案與民主進步黨完全沒無關，誰出面爆料，得等有證據再說，後來週刊爆料內容應是知道背後故事的人，否則「那麼久的東西、又沒有電腦查核系統，要知道真的很困難」。

主持人提問，對於李眉蓁是否要退選的看法。陳其邁指出，這是她自己的決定，競選公報已經印了，選票不會沒她的名字，但退學位沒有用，因為相關法律規定得由學校註銷。