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高雄內門61歲婦人失蹤7天平安尋獲 靠野生竹筍維生
高雄市內門區61歲黃姓婦人在本月16日起外出未返家，家人會同守望消防隊與相助隊人員找尋多日未果，失蹤第7天竟虛脫倒臥在田寮鹿埔，距離住家有好幾座山頭，警方說，黃婦略有失智現象，對於數日來如何求生說不清楚，不過身上帶著刀具，失蹤期間可能吃竹筍維生。
61歲黃姓婦人家住內門觀亭里，7月16日單獨步行外出沒有回家，家人會同內門消防隊、內門區觀亭里守望相助隊與熱心民眾一起上山找尋，多日沒有下落，家人著急不已。
內門觀亭過去就是田寮區，不過全是崎嶇山路。失蹤多日後，7月22日下午，田寮區鹿埔居民發現一名婦人虛脫倒臥在路旁，急忙報警送醫，經警方確認，這名路倒婦人竟然是失蹤進入第7天的黃姓婦人，通知家人前往醫院探望。
旗山警分局今日表示，黃婦住在鄉下，因重聽且略有失智跡象，對於失蹤數日的行蹤無法說明清楚，不過黃婦身上帶著刀具與袋子，平日就會上山割竹筍，近日雨後山上有許多竹筍冒出，山上又有下雨不會缺水，黃婦可能靠吃竹筍維生。
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