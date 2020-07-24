第8代廉政風獅爺公仔亮相 水獺和鱟守護金門

睽違近2年，繼第7代廉政風獅爺受到民眾熱烈喜愛，金門縣政府政風處終於又推出第8代廉政風獅爺公仔，這回邀請在地特有動物歐亞水獺和活化石鱟一起來守護金門。

政風處長陳治平表示，這次仍是請金門地區有「風伯傳人」之稱的陶藝家王明宗設計，經過多方討論與修改，除沿襲以往金門風獅爺「圓眼凸出，獅鼻頭寬闊，呲咧大嘴」的表象，再融合上古法獸「廌獸」的獨角造型，成了最新款的政風風獅爺公仔。

陳治平解釋，特別的是，這回風獅爺以雙手環抱金門在地特色動物歐亞水獺，以及有活化石之稱的鱟，凸顯風獅爺的「鎮（政）風止煞」，以及廌獸代表的「明辨是非」形象，並展現縣府重視生態與環境共存共榮的精神。

陳治平表示，藉由「『獺』上金門，廉政尚『鱟』」宣導主軸，縣府要傳達當民眾在金門這座具有人文及無價文化資產島嶼時，除了品味在地豐富的生態環境外，也可體現到親切、優質且公開透明的廉政公共服務。

政風處說，近期除了推出第8代廉政風獅爺公仔，另外訂做可愛的水獺及色彩繽紛的風獅爺造型頭套，將在明天金寧鄉公所舉辦的鄉村市集派對首度亮相，民眾在宣導攤位參加拍照打卡活動，就可獲得第8代廉政風獅爺公仔一隻，數量只有60個，歡迎民眾把廉政風獅爺抱回家。