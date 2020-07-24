快訊

陳菊也入榜！李眉蓁論文案延燒 政治人物論文點閱增

台中知名飯店爆老鼠亂竄環境髒 員工曝光多張「絕望照片」

第8代廉政風獅爺公仔亮相 水獺和鱟守護金門

中央社 / 金門縣24日電

睽違近2年，繼第7代廉政風獅爺受到民眾熱烈喜愛，金門縣政府政風處終於又推出第8代廉政風獅爺公仔，這回邀請在地特有動物歐亞水獺和活化石鱟一起來守護金門。

政風處長陳治平表示，這次仍是請金門地區有「風伯傳人」之稱的陶藝家王明宗設計，經過多方討論與修改，除沿襲以往金門風獅爺「圓眼凸出，獅鼻頭寬闊，呲咧大嘴」的表象，再融合上古法獸「廌獸」的獨角造型，成了最新款的政風風獅爺公仔。

陳治平解釋，特別的是，這回風獅爺以雙手環抱金門在地特色動物歐亞水獺，以及有活化石之稱的鱟，凸顯風獅爺的「鎮（政）風止煞」，以及廌獸代表的「明辨是非」形象，並展現縣府重視生態與環境共存共榮的精神。

陳治平表示，藉由「『獺』上金門，廉政尚『鱟』」宣導主軸，縣府要傳達當民眾在金門這座具有人文及無價文化資產島嶼時，除了品味在地豐富的生態環境外，也可體現到親切、優質且公開透明的廉政公共服務。

政風處說，近期除了推出第8代廉政風獅爺公仔，另外訂做可愛的水獺及色彩繽紛的風獅爺造型頭套，將在明天金寧鄉公所舉辦的鄉村市集派對首度亮相，民眾在宣導攤位參加拍照打卡活動，就可獲得第8代廉政風獅爺公仔一隻，數量只有60個，歡迎民眾把廉政風獅爺抱回家。

風獅爺 金門 化石

延伸閱讀

牛結節疹疫苗 金門首日施打1798頭

金門牛結節疹疫苗開打 首日完成1798頭牛隻防疫注射

中秋國慶連假離島班機 7月27日同步開放訂位

用來行善 金門同濟會捐18份振興券關懷家扶

相關新聞

全中運驕仔娃娃詢問度高網友問哪裡買 潘孟安：非賣品

堪稱史上最艱鉅全中運在屏東昨圓滿落幕，屏東縣政府設計2020全中運吉祥物「驕仔」娃娃，許多網友在潘孟安臉書留言詢問「驕仔...

牛結節疹疫苗 金門首日施打1798頭

金門爆發國內首例牛結節疹引起國內外重視，歐盟從南非調度1萬劑疫苗致贈台灣，前晚由軍機運抵金門，昨天在全縣各養牛場施打，預...

高雄建社宅 內政部幫忙蓋

內政部長徐國勇昨天連趕台東、高雄兩地，參觀高雄老青共居住宅時，要市府趕緊再找地興建社會住宅，在合法範圍下，將基礎容積放到...

打造屏東觀光圈 大鵬灣為蛋黃區

交通部觀光局規畫跨區域結盟的觀光圈平台，打造地方觀光品牌，選定全國9個風景區推動。交通部長林佳龍昨天到大鵬灣參加屏東觀光...

高市議長補選 藍曾麗燕迎戰綠張勝富

高雄市議會7月31日補選議長，原擬今天假投票推出議長候選人的民進黨團，昨天協調結果，議員陳明澤退出參選，由曾任4年黨團總...

這離島不會擠爆！在地人推「偽出國」又不用人擠人

台灣疫情趨緩，交通部觀光局推出的安心旅遊補助本月上路，剛好碰上暑假期間，使得國旅大爆發，紛紛追求「偽出國」感，以花東離島最受民眾喜愛，澎湖甚至出現網路訂房爆量被民宿退單情況。對此，一名馬祖人出面強力推薦「這個離島不會爆！」...

綠建築車站夏天像蒸籠？屏東火車站空調覆蓋範圍大

近期高溫警報連發，有民眾投訴稱苗栗、新竹火車站乘車時，因為站內為綠建築設計，不少車站空間可讓陽光直射進站內，導致站內溫度...

用來行善 金門同濟會捐18份振興券關懷家扶

「金門1+1振興券」也可以行善！國際同際會台灣總會中A區金門國際同際會與金門女國際同濟會及金瑞國際同濟會今天分別由3會的...

異味陳情近5成 屏東縣環保局早鳥拂曉出擊抓異味水汙

屏東縣環保局指出，民眾陳情案件中，異味陳情案件數就近五成。環保局啟動相關早鳥夜鷹稽查行動，今清晨6點多，兵分多路，針對民...

毒品多元處遇又超前部署 雄檢、橋檢與9家醫院攜手治毒

行政院去年修正毒品危害防制條例部分條文，想引進更多元醫療戒癮資源，給予吸毒者更適當處遇。高雄市轄內高雄地檢署、橋頭地檢署...

農漁民三倍券兌領首日屏東尚不熱絡 小農不知所措

農漁會今天開始辦理農漁民銷售收取三倍券的兌領申請。屏東僅有少數具有統一編號或營業登記的業者前往申請，承辦人表示，目前仍在...

假投票前夕陳明澤退選 民進黨推張勝富拚議長補選

高雄市議長補選預訂7月31日投票，民進黨原有陳明澤及張勝富2人爭取參選，但明天假投票前夕峰回路轉，由張勝富代表爭取議長寶...

熱門新聞

機車騎士見空位就停 汽車被圍動彈不得 車主氣得跳腳

疫情解封嘉義首場大型徵才周末登場 月薪最高60Ｋ

彰化北斗鎮違停熱點 將分段分區分價收費停車

新北垃圾丟來桃園亂象多 桃市評估試辦「隨袋徵收」

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

異味陳情近5成 屏東縣環保局早鳥拂曉出擊抓異味水汙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。